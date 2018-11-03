Умер актер и режиссер Олег Лавров

Скончался советский, российский актер и театральный деятель, главный режиссер Кимрского театра драмы и комедии, народный артист России Олег Лавров.

Об этом передает Tverigrad, уточняя, со ссылкой на источник, что Лавров был болен сахарным диабетом и несколько дней назад впал в кому. Спасти артиста врачам не удалось.

Прощание с Олегом Лавровым пройдет 5 ноября, в понедельник, в Кимрском драмтеатре, похоронят артиста на кладбище в Кимрах.

Лавров родился в актерской семье в Кимрах в 1948 году. Школьником занимался в драматическом кружке, затем - во Дворце культуры. Закончил курс на режиссерском факультете в Московском институте культуры.

С 1972 по 1975-й работал в Московском областном театре драмы, вернулся в Кимры, и с 75-го служил актером местного театра драмы и комедии. Где в начале 90-х получил должность главного режиссера.

Как актер снялся в 1978 году в довольно известной комедии Егора Щукина ("Алешкина любовь", "Места здесь тихие") про "шабашников" "Кот в мешке", где его экранными партнерами были Брондуков, Садальский, Ильичёв и Анофриев.