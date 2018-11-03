Новости

Хлоя "Убивашка" Морец сыграет культовую гангстершу 02.11.2018
Режиссер "Оно" займется адаптацией манги и новой "Машиной времени" 02.11.2018
Вышел яркий новый трейлер продолжения "Железного неба" 02.11.2018
Появились подробности конфликта актера сериала "Бригада" с итальянцем 02.11.2018

Видео: Алсу перепела "Все идет по плану" Егора Летова

НОВОСТЬ03.11.2018, 13:55
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Алсу, российская актриса, телеведущая и певица - одна из самых нежных на отечественной эстраде, стала гостьей рубрики программы Ивана Урганта "Мой ласковый и нежный рок", в рамках которой приглашенным звездам положено предложить собственное прочтение определенных нетленок.

Конкретно 35-летней заслуженной артистке Российской Федерации достались такие общеизвестные шлягеры, как "Черный пес Петербург" "ДДТ", "Все идет по плану" "Гражданской обороны" и "Моя бабушка курит трубку" Гарика Сукачева.

Фото: Антон Тушин/ТАСС
Бывший фаворит Аллы Пугачевой лег в наркологическую клинику

После чего ведущий отметил, что ему давно уже не хотелось поразмахивать черным анархистским флагом, но кавер на "ГрОб" Алсу к таким действиям определенно сподвигает.

Алсу родилась в 1983 году в Бугульме, Татарстан. Дебютный альбом выпустила в 1999-м, дебютный клип "Зимний сон" - "ремейк" "Лолиты" с Сергеем Маковецким в роли Гумберта - вышел в том же году.

Вела с Басковым на канале "Россия" шоу "Субботний вечер". Снялась в британском хорроре "Ловушка для призраков" и в сериале "Тайны дворцовых переворотов", где сыграла Мадлен, фрейлину императрицы.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рецензии

Новости

⧣ видео
От рака мозга умер основатель самой загадочной рок-группы 02.11.2018
Видео: на Камчатке заключенные сняли мультфильм про лебедя-наркомана 02.11.2018
⧣ Россия
В Сети появился трек Монеточки из хоррора Надежды Михалковой 02.11.2018
Армена Джигарханяна выпишут из санатория через неделю 02.11.2018
⧣ музыка
Видео: вышел новый официальный клип The Beatles 02.11.2018
Фото: госпитализирована актриса, певица и телеведущая Анна Семенович 01.11.2018