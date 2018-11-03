Видео: Алсу перепела "Все идет по плану" Егора Летова

Алсу, российская актриса, телеведущая и певица - одна из самых нежных на отечественной эстраде, стала гостьей рубрики программы Ивана Урганта "Мой ласковый и нежный рок", в рамках которой приглашенным звездам положено предложить собственное прочтение определенных нетленок.

Конкретно 35-летней заслуженной артистке Российской Федерации достались такие общеизвестные шлягеры, как "Черный пес Петербург" "ДДТ", "Все идет по плану" "Гражданской обороны" и "Моя бабушка курит трубку" Гарика Сукачева.

После чего ведущий отметил, что ему давно уже не хотелось поразмахивать черным анархистским флагом, но кавер на "ГрОб" Алсу к таким действиям определенно сподвигает.

Алсу родилась в 1983 году в Бугульме, Татарстан. Дебютный альбом выпустила в 1999-м, дебютный клип "Зимний сон" - "ремейк" "Лолиты" с Сергеем Маковецким в роли Гумберта - вышел в том же году.

Вела с Басковым на канале "Россия" шоу "Субботний вечер". Снялась в британском хорроре "Ловушка для призраков" и в сериале "Тайны дворцовых переворотов", где сыграла Мадлен, фрейлину императрицы.