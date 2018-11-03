Во Франции служебных собак вооружили "шпионскими" очками

C'est une innovation unique. C'est le « K9 Vision System », un masque révolutionnaire qui pourrait bouleverser l’univers cynotechnique ! 🐕 pic.twitter.com/aIJgBD2hg0 — Ministère des Armées (@Defense_gouv) 1 ноября 2018 г.

Во Франции для служебных собак разработаны специальные очки со встроенными видеокамерами K9 Vision System. Гаджет, весом 500 граммов, позволяет животному в режиме реального времени передавать видео и аудиоинформацию кинологу.

"Очки оснащены двумя миниатюрными камерами с передатчиками, одна из которых имеет обзор в 140 градусов и передает поле зрения собаки, а другая расположена с обратной стороны маски", - сообщает Минобороны Франции.

Предусмотрено также использование еще одной видеокамеры, которая монтируется на защитный жилет животного. Кроме того, очки оснащены громкоговорящим динамиками, с помощью которых военный кинолог сможет подать команду служебной собаке. Экспериментальные устройства сейчас проходят апробацию в одном из подразделений Минобороны Франции.

Оборудование планируется применять на патрульных и поисковых собаках спасательных служб.