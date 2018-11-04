Четверо военных пострадали на учениях НАТО в Норвегии

Четверо шведских военнослужащих получили травмы на маневрах Trident Juncture в Норвегии.

Военные получили травмы при столкновении танка с автомобилем, в котором они находились, пишет РИА Новости. Авария произошла 3 ноября, пострадавших доставили в госпиталь. После оказания первой помощи двух солдат отпустили, еще двое оставлены на лечение. Угрозы для их жизни нет.

Это не первое ЧП на крупнейших маневрах НАТО. Еще до их официального открытия американский десантный корабль Gunston Hall попал в жестокий шторм на пути в Исландию, где должен был провести высадку на побережья. От сильной качки 140-тонный десантный катер в трюме сорвался с креплений и повредил коммуникации. Gunston Hall в сопровождении другого корабля ВМС США направился в Рейкявик выяснять ущерб.

Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них участвуют 50 тысяч военных из 31 страны.