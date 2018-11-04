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04.11.2018 11:20
Рубрика: Спорт

Даниэль Кормье защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Текст: Данила Жиляев
Боец смешанного стиля Даниэль Кормье защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Минувшей ночью он одержал победу над Дерриком Льюисом в главном бое турнира UFC 230 в Нью-Йорке.

Как позже признался сам Кормье, существовал риск, что ему придется отказаться от поединка. Он рассказал, что испытывал боли в спине.

"Это был тяжелый день. Я проснулся и почувствовал, что болит спина - я не мог заниматься, и это было тревожно, - сказал Кормье, чьи слова приводят североамериканские СМИ. - Мой тренер и врачи сказали, что мне либо станет лучше, либо мне придется отказаться от боя. Слава богу, что мне полегчало".

Фото: РИА Новости
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Если Даниэль и испытывал какое-то недомогание, то ничем не показал этого в октагоне. Первый раунд прошел при полном превосходстве Кормье, а уже во втором он сумел провести удушающий прием, вынудив оппонента сдаться. Таким образом, американец стал первым двойным чемпионом, защитившим оба своих титула - он, напомним, является также чемпионом мира в полутяжелом весе. Этот пояс он защищал уже трижды, в последний раз - в январе, техническим нокаутом победив швейцарца Волкана Оздемира.

Одним из тех, кто поздравил Кормье с очередной победой, стал российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Он подчеркнул, что каждый бой Даниэля является историей.

"Счастлив за тебя, Даниэль. Каждый бой - история, - написал Хабиб в своем Instagram. - Ты заслуживаешь все, что имеешь. Мы горды тем, что у нас есть такой лидер, как ты".

Возможно, впрочем, что Кормье недолго будет оставаться флагманом UFC. После боя с Льюисом он не исключил, что в скором времени завершит карьеру - все из-за тех же проблем со спиной. Даниэль допустил, что 2 марта 2019 года выйдет в октагон в последний раз.

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