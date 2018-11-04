Два человека стали жертвами обрушения здания Amazon в США

В американском Балтиморе (штат Мэриленд) от здания, где расположен сортировочный центр Amazon, отвалилась фасадная стена. В результате случившегося погибли оказавшиеся под завалами двое человек. Отмечается, что представители Amazon не уверены, что погибшими стали работники компании.

В данный момент спасатели продолжают разбор обломков стены, чтобы убедиться в отсутствии других жертв. Под обломками также оказались несколько грузовых машин, сообщает телеканал CBS Baltimore.

Причиной инцидента могли стать неблагоприятные погодные условия, в том числе обрушившийся на город торнадо. После происшествия здание было обследовано при помощи специального термоустойчивого оборудования.