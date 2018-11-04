Два человека стали жертвами обрушения здания Amazon в США

В американском Балтиморе (штат Мэриленд) от здания, где расположен сортировочный центр Amazon, отвалилась фасадная стена. В результате случившегося погибли оказавшиеся под завалами двое человек. Отмечается, что представители Amazon не уверены, что погибшими стали работники компании.
В данный момент спасатели продолжают разбор обломков стены, чтобы убедиться в отсутствии других жертв. Под обломками также оказались несколько грузовых машин, сообщает телеканал CBS Baltimore.
Причиной инцидента могли стать неблагоприятные погодные условия, в том числе обрушившийся на город торнадо. После происшествия здание было обследовано при помощи специального термоустойчивого оборудования.
Correction on the name of the second victim from the collapse at the Amazon center it should be Israel Espana Argote pic.twitter.com/xchsrTKVuT— Baltimore Fire (@BaltimoreFire) 4 ноября 2018 г.