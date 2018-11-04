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04.11.2018 17:56
Рубрика: Спорт

Японец Ханю стал победителем Гран-при в Финляндии с мировым рекордом

Текст: Данила Жиляев
В Хельсинки завершилось выступление мужчин в одиночном фигурном катание в рамках этапа серии Гран-при. Победителем стал двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю.
Фото: Lehtikuva/Martti Kainulainen via REUTERS Фото: Lehtikuva/Martti Kainulainen via REUTERS
Фото: Lehtikuva/Martti Kainulainen via REUTERS

Он не просто выиграл, но установил мировой рекорд и в короткой программе (106,69), и в произвольной (190,43). Соответственно, рекордной оказалась и сумма баллов за два проката - 297,12.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фигуристы Степанова и Букин выиграли Гран-при среди танцевальных пар

Вторым стал чешский фигурист Михал Бржезина, замкнул тройку Чха Джун Хван из Южной Кореи. Россиянин Михаил Коляда стал четвертым, шестое место занял еще один представитель России Андрей Лазукин.

Ранее олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова одержала уверенную победу на третьем этапе Гран-при в женском одиночном катании. По итогам двух программ наша спортсменка набрала 215,29 балла.

Спорт Фигурное катание
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