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04.11.2018 12:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Татьяна Васильева выписана из больницы после ЧП в метро

Татьяна Васильева выписана из НИИ имени Склифосовского, куда актриса была госпитализирована после инцидента в метро. Напомним, 3 ноября она получила травму головы, когда заходила в вагон поезда - двери состава неожиданно захлопнулись.

Актриса шокирована тем, что произошло. Об этом она рассказала в телефонном разговоре корреспонденту "KP.ru".

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"Дверь захлопнулась совершенно неожиданно, а ведь раньше была система предупреждений. Это просто ненормально, надеюсь, метрополитен проведет проверку. Меня защемило, в вагон смогли зайти дети, а родители не успели. Это никуда не годится", - прокомментировала Татьяна Васильева.

Женщина пояснила, что сейчас находится дома. В больнице ей сделали МРТ. Впрочем, обошлось без серьезных травм.

Актриса при этом отметила, что она каждый день ездит на метро и, несмотря на этот случай, "пользоваться подземкой все равно придется" и в дальнейшем.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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