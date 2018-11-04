Татьяна Васильева выписана из больницы после ЧП в метро

Татьяна Васильева выписана из НИИ имени Склифосовского, куда актриса была госпитализирована после инцидента в метро. Напомним, 3 ноября она получила травму головы, когда заходила в вагон поезда - двери состава неожиданно захлопнулись.

Актриса шокирована тем, что произошло. Об этом она рассказала в телефонном разговоре корреспонденту "KP.ru".

"Дверь захлопнулась совершенно неожиданно, а ведь раньше была система предупреждений. Это просто ненормально, надеюсь, метрополитен проведет проверку. Меня защемило, в вагон смогли зайти дети, а родители не успели. Это никуда не годится", - прокомментировала Татьяна Васильева.

Женщина пояснила, что сейчас находится дома. В больнице ей сделали МРТ. Впрочем, обошлось без серьезных травм.

Актриса при этом отметила, что она каждый день ездит на метро и, несмотря на этот случай, "пользоваться подземкой все равно придется" и в дальнейшем.