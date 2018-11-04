В Карелии День народного единства отметили массовым хороводом

В Петрозаводске День народного единства отметили большой веселой карельской круугой - хороводом на всю площадь. Всех гостей праздника под названием "Марьяне" ждали сладкие сюрпризы.

Жителей города встречала хозяйка праздника - красавица Марьяне. В мастерских национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле" ей специально сшили наряд по эскизам заслуженного художника России Аллы Власенко. Под веселую песню Марьяне и собрала всех в круугу, а еще позвала поучаствовать и в других интерактивных забавах - русских и карельских играх. Устроили на площади и мастер-классы по изготовлению самых известных карельских пирогов - калиток.

Шеф-повар Антон Калинин приготовил 200 литров ягодного киселя. В составе этого напитка только карельские ягоды - брусника, черника, клюква, по 10 килограммов каждой. В кисель он также добавил мед, корень сельдерея, имбирь, мяту, бадьян, корицу, ванилин, лимонную кислоту и красный молотый перец. За горячим напитком выстроилась целая очередь - кисель был выпит полностью.