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04.11.2018 11:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Волгоградом в выгребной яме нашли тело ребенка

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

В Михайловке в ходе осмотра придомовой территории в выгребной яме следователи обнаружили тело четырехлетнего мальчика. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Куницкая.

- В настоящее время принимаются меры к извлечению тела потерпевшего. На месте работает следственно-оперативная группа, - уточнила Куницкая.

Фото: depositphotos.com
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Ребенок пропал накануне. Около 14 часов (мск) в субботу в правоохранительные органы обратились его родители. В тот день он гулял недалеко от своего двора. Последний раз мать видела его за час до звонка в полицию.

В поисках принимали участие свыше 100 сотрудников правоохранительных органов, волонтеров и соседей. К розыску привлекали даже водолазов, которые обследовали дно реки Тишанка. А криминалисты изучали записи камер наружного наблюдения, установленных на улицах Михайловки.

Михайловский межрайонный следственный отдел еще 3 ноября возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения мальчика и по признакам убийства.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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