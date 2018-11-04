Под Волгоградом в выгребной яме нашли тело ребенка

В Михайловке в ходе осмотра придомовой территории в выгребной яме следователи обнаружили тело четырехлетнего мальчика. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Куницкая.

- В настоящее время принимаются меры к извлечению тела потерпевшего. На месте работает следственно-оперативная группа, - уточнила Куницкая.

Ребенок пропал накануне. Около 14 часов (мск) в субботу в правоохранительные органы обратились его родители. В тот день он гулял недалеко от своего двора. Последний раз мать видела его за час до звонка в полицию.

В поисках принимали участие свыше 100 сотрудников правоохранительных органов, волонтеров и соседей. К розыску привлекали даже водолазов, которые обследовали дно реки Тишанка. А криминалисты изучали записи камер наружного наблюдения, установленных на улицах Михайловки.

Михайловский межрайонный следственный отдел еще 3 ноября возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения мальчика и по признакам убийства.