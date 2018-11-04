На форуме "Сообщество" глава Югры предложила создать добровольческий корпус

В ходе итогового форума "Сообщество" в Москве, прошедшего с участием президента России, губернатор Югры Наталья Комарова предложила в масштабах всей страны реализовать проект по созданию общественно-государственной организации "Российский добровольческий гуманитарный корпус". С этой инициативой она выступила в рамках секции "Традиции, культура, дипломатия: "мягкая сила" как драйвер продвижения интересов России за рубежом".

Открытая площадка

Напомним, форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов.

Форумы, организованные Общественной палатой России, в течение года прошли во всех федеральных округах страны. Один состоялся в Ханты-Мансийске. Цель форумов - проанализировать состояние развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсудить существующие проблемы и возможные пути их решения, выявить и распространить самые успешные практики.

Итоговое "Сообщество" прошло в Москве 2-3 ноября.

Часть международной дипломатии

Представляя проект по созданию общероссийской общественно-государственной организации "Российский добровольческий гуманитарный корпус" губернатор Наталья Комарова отметила:

- Гуманитарные возможности гражданского общества - важная составляющая международной дипломатии. В рейтинге ведущих стран мира по критерию "мягкой силы" Россия занимает 26 место. Возглавляют его Франция, Великобритания, США. Из данных открытых источников следует, что около 30 неправительственных организаций России имеют консультативный статус в ключевом органе ООН по работе с организациями гражданского общества. Для сравнения: французских организаций в три раза больше, у Бразилии консультативный статус имеют более тысячи таких организаций. Одной из причин такой ситуации эксперты называют недостаточный международный опыт, отсутствие проектов по целенаправленному привлечению своих граждан в международные институты.

По словам Натальи Комаровой, из российских организаций активную международную гуманитарную деятельность за рубежом ведут фонд "Справедливая помощь доктора Лизы", "Русская гуманитарная миссия". Культурно-просветительские проекты в Сирии, Сербии реализуют российские православные фонды святого апостола Павла и апостола Андрея Первозванного. Она также упомянула фонд поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова, фонд поддержки и защиты прав соотечественников, институт демократии и сотрудничества.

По мнению губернатора, в международную работу мало вовлечены регионы:

- Поэтому, когда Эдуард Логинов, член общественной палаты Югры, пришел ко мне с этим проектом, у меня не было оснований сказать, что это неправильно. Это действительно то направление, которым необходимо заниматься, потому что именно в регионах сконцентрированы волонтеры, добровольцы, общественные организации.

Какие барьеры существуют

Наталья Комарова подчеркнула, что развитие добровольчества, особенно экспорт российских гуманитарных проектов за рубеж, по-прежнему сдерживается рядом барьеров.

В исследовании Агентства стратегических инициатив основными препятствиями на этом пути обозначены отсутствие открытого механизма взаимодействия органов власти, подведомственных учреждений с добровольцами, ограниченный доступ к помещениям, материально-техническим средствам для организации добровольческой деятельности, невысокий уровень осведомленности населения о практиках гражданского участия, нормативно-правовые, финансовые ограничения. В случае с международными гуманитарными проектами этот список барьеров дополняют недостаточная языковая подготовка большинства людей, отсутствие необходимого опыта работы в других странах.

- Усилия государства в развитии международного сотрудничества могут подкрепляться деятельностью российских общественных движений, участием граждан в международных проектах, гуманитарных миссиях, - подчеркнула Наталья Комарова. - Сегодня имеются все ресурсы, чтобы народную волю перевести в практическую плоскость. Югорские активисты говорят: "Настоящий волонтер ищет сотрудничества с другими или, по крайней мере, открыто выражает солидарность".

Интеллектуальный центр

В этой связи Югра предлагает создать Российский добровольческий гуманитарный корпус - координационный, интеллектуальный центр, цель которого - концентрация гуманитарных усилий в международных направлениях, разработка моделей взаимодействия общественных сил, органов власти при решении внутренних и внешних гуманитарных задач.

- Этот инструмент "мягкой силы" позволит решить как минимум три задачи: сформировать комплексный подход к развитию волонтёрства, независимо от того, в какой сфере оно реализуется; создать надежную инфраструктурную, ресурсную базу добровольчества; ввести единые стандарты отбора, подготовки волонтеров со знанием иностранных, в том числе рабочих языков ООН - английский, испанский, французский - для осуществления собственных гуманитарных миссий, расширения представительства граждан России в уже запущенных международных проектах. А также повысить профессиональную мобильность волонтеров за счет проведения образовательных, тренировочных сборов, - добавила Наталья Комарова.

Югра располагает развитой кадровой, материально-технической базой, имеет богатый опыт проведения международных мероприятий. В этой связи глава региона предложила выбрать регион площадкой для пилотного проекта.

- Работа должна вестись с участием профильных министерств, ведомств правительства Российской Федерации, региональных органов власти, институтов гражданского общества, - выразила уверенность губернатор. - Предлагаю поддержать эту инициативу, включить задачу его формирования и реализации в ежегодный доклад президента России о состоянии гражданского общества в стране, подготовкой которого сейчас занимается общественная палата государства. Так мы сможем быстрее пройти путь от проработанной идеи до реальных дел.

"Наша комиссия активно поддержала эту идею. Я также хочу выразить благодарность Наталье Комаровой за то, что она поддерживает этот проект. Ханты-Мансийский автономный округ в целом проводит очень большую работу в направлении добровольчества, - подчеркнула модератор секции, председатель комиссии общественной палаты России по общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

В тему

В ходе форума "Сообщество" стало известно и еще об одном значимом итоге работы общественников Югры. Яна Белова из Ханты-Мансийска стала победительницей конкурса общественной палаты РФ "Мой проект - моей стране!". Ее проект "Школа мигранта" признан лучшим в номинации "Межнациональные отношения. Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия".

Результаты конкурса "Мой проект - моей стране!" были объявлены председателем общественной палаты РФ Валерием Фадеевым в первый день итогового форума "Сообщество" в Москве. Из 1310 заявок, поступивших на конкурс, в финал вышли 42, из них 14 были признаны победителями. Стоит отметить, что больше всего заявок поступило из Югры, Москвы и Удмуртии.

- Мы обучаем мигрантов не только русскому языку, но и помогаем социально адаптироваться в местное сообщество, знакомим с культурными традициями, историей края, а также вооружаем знаниями по правовым вопросам, - поделилась Яна Белова.

Она уверена, что опыт Югры в укреплении межнационального согласия и, в частности, практика "Школы мигранта" может тиражироваться в масштабах страны. Проект предусматривает бесплатные мини-курсы, лекции, групповые и индивидуальные консультации по обучению мигрантов русскому языку, знакомству их с российской культурой, историей и основами российского законодательства, а также экскурсии в краеведческий музей природы и человека города Ханты-Мансийска.

Отметим, что лауреатов конкурса "Мой проект - моей стране!" поздравил президент Владимир Путин, посетивший площадку форума. Он пожелал победителям успехов в "благородной и очень нужной нашей стране и нашим людям работе".

Цель конкурса "Мой проект - моей стране!" - выявить и распространить лучшие практики гражданской активности в России, поддержать авторов проектов. Его 14 номинаций охватывают все виды деятельности некоммерческих организаций.

Заявки на конкурс 2018 года принимались с 12 июня по 26 августа. Организаторы отмечают, что по сравнению с предыдущим годом почти на треть увеличилось количество заявок в номинациях по поддержке спорта и здорового образа жизни, а также по развитию науки, образования и просвещения. На четверть выросло число заявок, поданных в номинации "Инициативы в области благотворительности и добровольческой деятельности".

Традиционно популярными остались номинации в сфере социального обслуживания и поддержки граждан, а также в области культуры и искусства, сохранения духовного наследия - каждая из них получила почти по 200 заявок.

Победителям вручены дипломы лауреата и денежный приз - 200 тысяч рублей.