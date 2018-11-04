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04.11.2018 18:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюменской области автобус с детьми попал в ДТП

Текст: Светлана Добрынина

Автобус, в котором ехали 28 детей на соревнования по спортивной гимнастике, попал в ДТП на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск.

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- ЧП произошло на 448 километре трассы. В массовом столкновении участвовало несколько автомобилей. Друг в друга врезались: грузовик, автовоз Volvo, легковое авто и автобус. Последний серьезных повреждений не получил. У него по касательной был задет только бампер. Никто из детей не пострадал, - сообщила "РГ" представитель управления ГИБДД по региону Анжела Борисова.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, на этом участке дороги еще идут ремонтные дороги, поэтому организовано реверсивное движение, регулируемое светофором. Все обстоятельства происшествия еще выясняются. По предварительным данным, столкновение спровоцировал автовоз. Далее машины врезались по цепочке.

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Всего в ДТП пострадали два человека. По данным РИА Новости, это водитель Volvo, 1957 года рождения - у него травма грудной клетки, а также водитель автомобиля Hyundai Solaris, 1995 года рождения. У второго пострадавшего - травма головы и рваная ушибленная рана лба.

После оформления ДТП автобус с детьми первым продолжил путь. Движение на трассе не остановлено.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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