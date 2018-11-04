В Риме задержали двух украинских нацистов

Итальянская полиция задержала двух украинцев, избивших в римском метро молодого человека индийской внешности, выкрикивая при этом расистские и нацистские лозунги. Как передает strana.ua, инцидент вызвал скандал в социальных сетях, где было выложено видео, записанное очевидцем на камеру мобильного телефона.

"Уже сейчас можно констатировать, что характер и содержание обсуждения в итальянском сегменте социальных сетей нападения в римском метро свидетельствует о незаурядном ущербе для имиджа нашей страны от подобных действий", - прокомментировал ситуацию посол Украины Евгений Перелыгин. Дипломат также выразил готовность обеспечить права задержанных, как только их гражданство будет подтверждено, а они сами изъявят желание встретиться с представителями посольства. В то же время он выразил надежду, что следователи установят все обстоятельства дела.

Напомним, инцидент произошел вечером 1 ноября в вагоне римского метро. Двое украинцев начали оскорблять молодого человека исключительно из-за его индийской внешности, а затем избили его. Во время инцидента они выкрикивали на украинском языке нацистские лозунги и называли себя "фашистами". При этом пострадала еще одна женщина, пытавшаяся остановить драку. Она, кстати, соотечественница злоумышленников, но уже давно проживает в Италии. Оба пострадавших до сих пор находятся в больнице.

По данным правоохранительных органов, нападавшие в момент инцидента находились в нетрезвом состоянии, впрочем, один из них уже попадал в поле зрения полиции. Хотя пострадавший молодой человек отказался писать заявление, стражи порядка возбудили уголовное дело на основании записей с камер видеонаблюдения.

Между тем в Италии до сих пор не завершился процесс над уроженцем Украины и гражданином Италии Виталием Маркивым, которого подозревают в причастности к военным преступлениям, совершенным украинской армией на Донбассе. Непосредственно Маркиву инкриминируется соучастие в убийстве журналиста Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова, а также ранении французского фотокорреспондента Вильяма Рогелона.