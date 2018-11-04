В США рассказали о неизвестных особенностях российских "танков-убийц"

Американские СМИ выделили малоизвестные преимущества российских танков Т-72, Т-80 и Т-90, которые, кстати, журналисты назвали "танками-убийцами".

The National Interest отмечает, что конструктивные особенности этих танков значительно повышают их живучесть и боеспособность.

В частности, речь идет о системе дистанционного подрыва "Айнет". Она действует следующим образом: наводчик выбирает цель, определяя расстояние до нее, затем данные вводятся в электронный взрыватель, срабатывающий в тот момент, когда снаряд оказывается возле цели. 125-миллиметровый калибр боеприпаса танковой пушки позволяет использовать снаряды с дистанционным подрывом даже против вертолетов.

Еще одним козырем танков является прицел "Сосна-У", благодаря которому можно точнее вести огонь по движущейся мишени. При этом исключаются ошибки, вызванные человеческим фактором.

Также в публикации отмечается защищенность российских танков от напалма. Издание упоминает эффективную систему "Сода", из защитных металлических трубок, мелкозернистой сетки для дренажа и рам с асбестовой тканью, защищающей топливопроводы. Рассказывается и о конструкции башни танка Т-80, позволяющей улучшить поступление воздуха в газотурбинную силовую установку.

The National Interest обращает внимание также на особенности стабилизации управляемого из башни внешнего пулемета Т-90. Издание отмечает, что эта "вторичная" система вооружения может спасти жизнь экипажа в городских боях с пехотой и легким транспортом противника.