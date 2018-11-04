Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
04.11.2018,  
10:48
Текст:  Антон Валагин

Видео: Украина впервые применила редкое оружие

На учениях в Херсонской области армия Украины впервые за 19 лет провела боевые стрельбы из самоходных зенитных комплексов С-300.

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
Воздушное минное поле: российскую ПВО назвали самой мощной в мире

- Учения подразделений противовоздушной обороны на юге страны подтвердили наши возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально возможные короткие строки. Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели, - написал в соцсети глава украинского Генштаба Виктор Муженко.

С-300В - отдельная ветвь легендарного семейства зенитных систем С-300. Комплексы с литерой "В" разработаны в другой КБ и предназначены для прикрытия войск в прифронтовой полосе от ракет и авиации противника. Каждая пусковая установка на гусеничном шасси может работать автономно, находя и поражая цели. С-300 стал первым зенитным комплексом, предназначенным для перехвата стелс-целей и использующим в работе разные типы ракет.

По состоянию на 2016 год армия Украины располагало десятком с лишних дивизионов С-300В ранних модификаций. Вооруженные силы РФ перешли на более современные версии С-300В4 и С-300ВМ.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: YouTube
Во Франции служебных собак вооружили "шпионскими" очками 03.11.2018
Испытания украинского дрона-камикадзе показали на видео 02.11.2018
Испытания самого смертоносного китайского беспилотника сняли на видео 02.11.2018
Украина
Фото: wikipedia.org
У границ Калининградской области заметили самолет-шпион США 03.11.2018
Бесполезный подарок: США предложили Украине устаревшие фрегаты 22.10.2018
Подобранный на танковом кладбище Т-72 выдали за трофейный во Львове 19.10.2018
учения
Фото: Алексей Моисеев/РГ
Боевой робот "Уран-9" оснастили лазерной системой наведения "Охотник" 03.11.2018
Разведчики Северного флота организовали засаду и взяли "языка" 02.11.2018
Военные шести стран отразили нападение "боевиков" на Урале 02.11.2018