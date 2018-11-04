Видео: Украина впервые применила редкое оружие

На учениях в Херсонской области армия Украины впервые за 19 лет провела боевые стрельбы из самоходных зенитных комплексов С-300.

- Учения подразделений противовоздушной обороны на юге страны подтвердили наши возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально возможные короткие строки. Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели, - написал в соцсети глава украинского Генштаба Виктор Муженко.

С-300В - отдельная ветвь легендарного семейства зенитных систем С-300. Комплексы с литерой "В" разработаны в другой КБ и предназначены для прикрытия войск в прифронтовой полосе от ракет и авиации противника. Каждая пусковая установка на гусеничном шасси может работать автономно, находя и поражая цели. С-300 стал первым зенитным комплексом, предназначенным для перехвата стелс-целей и использующим в работе разные типы ракет.

По состоянию на 2016 год армия Украины располагало десятком с лишних дивизионов С-300В ранних модификаций. Вооруженные силы РФ перешли на более современные версии С-300В4 и С-300ВМ.