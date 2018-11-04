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04.11.2018,  
10:00
Текст:  Руслан Мельников

Воздушное минное поле: российскую ПВО назвали самой мощной в мире

Американские СМИ с уважением отзываются о российской системе противовоздушной обороны. При этом отмечается, что пока Соединенные Штаты вкладывают значительные средства в разработку стелс-технологий, Россия инвестирует средства в развитие противовоздушной обороны.
Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

Как пишет The National Interest, в России используется комплексная многоуровневая система ПВО дальней, средней и малой дальности, которая значительно изменились после распада СССР. Сейчас российское воздушное пространство защищено новейшими технологиями. При этом ВВС США, несмотря на свой немалый боевой опыт, еще ни разу не сталкивались с этой современной системой противовоздушной обороны.

Фото: U.S. Ministry of Defence/Wikimedia.org
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Между тем недавние масштабные учения, моделирующие противодействие массированной аэрокосмической атаке, в которых использовались такие комплексы, как С-300, С-400, "Бук", "Тор" и "Панцирь", наглядно показали, что Россия способна бороться с вражескими самолетами, летящими на разных высотах, беспилотниками и ракетами. "Было бы глупо недооценивать крепость воздушной обороны, которую модернизировала Россия", - пишет The National Interest.

В публикации контролируемые российской системой ПВО районы называют воздушным минным полем, которое в случае конфликта придется либо нейтрализовать с большим трудом, либо как-то огибать, возможно, совершая для этого кругосветку.

Как подчеркивает издание, российские ПВО обладают большим диапазоном действия, точностью и мобильностью. Например, один только С-400 является высокомобильной системой с дальностью действия до четырехсот километров.

The National Interest пишет, что наилучший способ борьбы со средствами ПВО - всячески избегать контакта с ними, но комплексная и многослойная система противовоздушной обороны не позволит этого сделать в случае атаки на российское воздушное пространство. Тактика подавления, которую использовали в прошлом, тоже не будет эффективна в отношении российской ПВО. Она обойдется слишком дорого, не даст уверенности в результате и не сможет уничтожить все системы противовоздушной обороны. Даже стелс-технологии, разрабатываемые США, уже не являются "плащом-невидимкой", гарантирующим защиту от современных средств ПВО России.

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