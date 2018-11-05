"Абрамскапут": когда и как появились первые сведения о Т-95

Российский боевой танк нового поколения Объект 195, который до появления Т-14 "Армата" прочили в качестве "основного" для отечественных сухопутных войск, традиционно вызывает большой интерес как у специалистов, так и у тех, кто интересуется историей танкостроения.

This was 1-st ever photo of T-95 in the net (2010) - pic.twitter.com/b0OA4QSWHY — Andrei_bt (@AndreiBtvt) 3 ноября 2018 г.

Причем впервые об этом "царь-танке", "абрамскапуте" или, как его еще называют, Т-95 впервые заговорили в конце 90-х гг. Тогда стало известно, что работы ведутся в Нижнем Тагиле под руководством Владимира Поткина. Сообщалось, что перспективная машина будет весить более 50 тонн и получит 152-мм мощную гладкоствольную пушку. Система управления огнем, кроме традиционных элементов, будет также оборудована радиолокатором.

Первая официальная информация о том, что в России в самом деле создается настоящий супертанк, появилась в марте 2000 года, когда тогдашний министр обороны РФ Игорь Сергеев посетил Нижний Тагил. Разумеется, ни тогда, ни позже никакие фотографии не публиковались.

Возможность визуально ознакомиться с Объектом 195 мы получили благодаря появлению социальных сетей и смартфонов. Военнослужащие срочной службы в нарушение всяких правил начали фотографировать этот танк и размещать фото в Сети. Было это в конце первого десятилетия нового века. Правда, в то время возможности встроенных в телефоны фотоаппаратов были очень ограниченными, поэтому качество снимков оставляло желать лучшего.

Однако даже такие фотографии подтверждали, что перед нами действительно во многом необычная машина с уникальными характеристиками. Одна мощная пушка чего только стоила.

Сейчас в Сети насчитывается около десятка снимков разного качества, благодаря которым, можно понять, что представлял собой этот ставший уже легендарным танк.

Возможно, история с попаданием в Сеть материалов, которые не должны были иметь широкое хождение, привела, в конце концов, к запрету смартфонов в армии. Что, в принципе, в наше очень неспокойное время является правильным шагом.