Исследование: супергерои оказались кровожаднее злодеев

Небезынтересным исследованием поделились ученые-медики, выступившие на конференции Американской академии педиатрии в Орландо (США).

Как передает издание EurekAlert!, ссылаясь на сам доклад, посвященный изображаемому в супергеройских фильмах уровню насилия, специалисты сравнили деструктивность персонажей по гендерному признаку и по этической позиции (протагонист/антагонист).

Подчеркивается, что так называемые "положительные герои" на деле оказываются куда более жестокими персонажами, чем принято считать, что, в свою очередь, может очень неприятно повлиять на детей, которые их обожают. И здесь исследователи переходят к конкретным примерам.

В частности, было изучено около 10 супергеройских блокбастеров, выпущенных в 2015-м и 2016-м годах, к которым применили те же методики, что обычно используют для измерения уровня насилия в традиционном кинематографе. Каждую картину оценили независимо друг от друга 5 рецензентов.

Разделив, повторимся, условно персонажей на "хороших" и "плохих", ученые выяснили, что герои в среднем участвуют в 23 сценах насилия в час, в то время как их враги всего лишь в 18.

Мужские персонажи ожидаемо оказались куда более навязчиво-брутальными, нежели женские - представители сильного пола участвовали в различных экранных разборках около 34 раза в час, в то время как дамы всего лишь 7 (!) раз за аналогичный период времени.

Один из главных авторов доклада, доктор медицинских наук, профессор неотложной медицины и лечащий врач Роберт Олимпия, отметил, что педиатры должны предупреждать родителей о том, что их детям не стоит без оглядки подражать экранным богатырям, так как это (невероятно, но факт) может привести к опасным последствиям для ребенка.

Однако это еще не все. Насилие в картине было распределено по категориям и их количеству. Трудно не отметить, что злодеи больше предпочитают угрожать, герои - уничтожать, а объединяет их страсть к тотальному разрушению и бряцанию опасным оружием.

Начнем с протагонистов:

- боевые действия/борьба - 1021 раз,

- использование смертельного оружия - 659 раз,

- уничтожение имущества/собственности - 199 раз,

- убийство - 168 раз,

- пытки/запугивание - 144 раза.

Антагонисты:

- боевые действия/борьба - 599 раз,

- использование смертельного оружия - 604 раза,

- уничтожение имущества/собственности 191 раз,

- убийство - 93 раза,

- пытки/запугивание - 237 раз.