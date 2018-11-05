Как у "Арматы": танки с двумя люками в корпусе замечены в Китае

Китайские танки с двумя люками в корпусе, как у российского Т-14 "Армата", засветились в Сети в ходе подготовки к Airshow China 2018.

На открывающемся во вторник авиакосмическом салоне в городе Чжухай большое внимание будет уделено технике сухопутных войск. Ожидается большое количество премьер, а также демонстрация глубоко модернизированных образцов, выпускавшихся ранее военной промышленностью Поднебесной.

Например, на одной из открытых площадок размещены различные варианты среднего танка Тип 59, остающегося на вооружении НОАК и еще множества армий мира.

Всего представлено около десятка образцов машин различного предназначения: от гражданских пожарных и инженерных - до моделей, чьи характеристики максимально приближены к ТТХ танков последнего поколения. Все рассчитано на финансовые возможности потенциальных покупателей. Для тех, кто победнее, предлагается вариант, представляющий собой развитие Тип 59, уже состоящего на вооружении сухопутных войск. Для более обеспеченных клиентов - техника, аналогичная той, что уже покупается рядом армий, например, Народной Республикой Бангладеш.

Такие Тип 59 получили 125-мм пушку со спаренным 7,62-мм пулеметом. Броня усилена динамической защитой. Мощность двигателя увеличена до 800 л.с. Установлена новая система управления огнем с тепловизором. Вес возрос до 40 т. Экипаж по-прежнему состоит из четырех человек.

Среди модернизированных бронемашин эксперты заметили два танка, отличающихся от обычных тем, что у них в корпусе вместо одного имеются два люка. Многим это напомнило аналогичное решение на Т-14 "Армата". Но перед нами, вероятно, учебные машины - рядом с местом механика-водителя размещено место инструктора. Это подтверждается тем, что у одного из танков в башне виднеются смотровые окна, а у другого на башне отсутствуют какие-либо прицелы и смотровые приборы.

Ранее в сухопутных войсках КНР были уже замечены аналогичные учебные варианты Тип 96 - боевых машин, на регулярной основе принимающих участие в приводящихся в России соревнованиях по танковому биатлону.