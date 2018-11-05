Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
05.11.2018,  
16:38
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Китайская "Нона-С": новую десантную САУ КНР показали в Чжухае

Китайские воздушно-десантные войска получат новую самоходную артиллерийскую установку на базе боевой машины десанта ZBD-03.
САУ 2С9 "Нона-С". Фото: Олег Смыслов / РИА Новости САУ 2С9 "Нона-С". Фото: Олег Смыслов / РИА Новости
САУ 2С9 "Нона-С". Фото: Олег Смыслов / РИА Новости

САУ впервые представлена на 12-ом Международном аэрокосмическом салоне AIRSHOW CHINA 2018.

Военные эксперты считают эту самоходку близкой родственницей российской 2С9 "Нона-С". У машин много общего - с большой долей вероятности можно говорить о том, что на ней также установлен вариант 120-мм универсального орудия.

В настоящее время такая артсистема уже применяется в китайской армии: на колесной САУ PLL-05 и гусеничной PPZ-10.

Фото: U.S. Ministry of Defence/Wikimedia.org
Российский торпедоносец подлетел к флагману Шестого флота США

По некоторым данным, разработка этой САУ для ВДВ длится уже более 5 лет. Еще в 2013 году похожая машина с башней, которая была укрыта брезентом, была замечена во время транспортировки по железной дороге. Тогда ее приняли за легкий танк.

В настоящее время, по всей видимости, самоходка полностью доведена до ума, и ее впервые решили показать на выставке.

Также на этой же масштабной выставке рассекречена новая боевая машина десанта, вооруженная 100-мм и 30-мм пушками.  

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Виктор Васенин/РГ
В США рассказали о неизвестных особенностях российских "танков-убийц" 04.11.2018
Возвращение "Вождей": английские танки Chieftain восстановят в Ираке 02.11.2018
Американский трофей: БТР М113 остается на вооружении армии Вьетнама 02.11.2018
Китай
Испытания самого смертоносного китайского беспилотника сняли на видео 02.11.2018
Китайский беспилотный ударный катер засветился по дороге в Чжухай 01.11.2018
бронетехника
Военные шести стран отразили нападение "боевиков" на Урале 02.11.2018
Видео: Как активная защита спасает бронетехнику 01.11.2018