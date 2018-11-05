Китайская "Нона-С": новую десантную САУ КНР показали в Чжухае

САУ впервые представлена на 12-ом Международном аэрокосмическом салоне AIRSHOW CHINA 2018.
Военные эксперты считают эту самоходку близкой родственницей российской 2С9 "Нона-С". У машин много общего - с большой долей вероятности можно говорить о том, что на ней также установлен вариант 120-мм универсального орудия.
Еще одна новинка из китая - САУ на базе ZBD-03. Фото: https://t.co/yfq4NfuMu9 pic.twitter.com/cCOE7yu6xf— Komandante (@KomandanteS17) 5 ноября 2018 г.
В настоящее время такая артсистема уже применяется в китайской армии: на колесной САУ PLL-05 и гусеничной PPZ-10.
По некоторым данным, разработка этой САУ для ВДВ длится уже более 5 лет. Еще в 2013 году похожая машина с башней, которая была укрыта брезентом, была замечена во время транспортировки по железной дороге. Тогда ее приняли за легкий танк.
В настоящее время, по всей видимости, самоходка полностью доведена до ума, и ее впервые решили показать на выставке.
Также на этой же масштабной выставке рассекречена новая боевая машина десанта, вооруженная 100-мм и 30-мм пушками.