Мейвезер проведет дебютный бой в ММА 31 декабря в Японии

Американец Флойд Мейвезер-младший впервые в карьере проведет поединок по правилам смешанных единоборств (ММА). Произойдет это 31 декабря в Японии. Его соперником станет 20-летний кикбоксер Тенсин Нацукава.

Возможно, Мейвезер таким образом решил подготовить себя к бою с абсолютным чемпионом бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. В последнее время было множество слухов относительно возможности такого поединка. На эту тему высказались все: сам Нурмагомедов, бросивший вызов Флойду, сам американец, а также президент UFC Дана Уайт.

Мейвезер, на счету которого 50 побед в 50 поединках, сразу согласился на предложение россиянина. Но с одним условием: если бой пройдет по правилам бокса. С таким вариантом не согласился Уайт. Он подчеркнул: если Мейвезер хочет драться с Нурмагомедовым, то только по правилам смешанных единоборств.

Добавим, Нацукава провел в ММА четыре боя и одержал четыре победы.