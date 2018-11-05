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05.11.2018 20:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичей предупредили о сильном тумане

Москвичей и гостей столицы предупредили о сильном тумане с вечера понедельника до утра вторника. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Фото: Владимир Биль/ РГ
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"По информации синоптиков Росгидрометцентра вечером 5 ноября с сохранением до 10:00 6 ноября в Москве местами сохранится туман с видимостью 200-500 м, местами до 50 м", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Спасатели рекомендовали водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Кроме того, в МЧС призвали избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений.

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