Москвичей предупредили о сильном тумане

Москвичей и гостей столицы предупредили о сильном тумане с вечера понедельника до утра вторника. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

"По информации синоптиков Росгидрометцентра вечером 5 ноября с сохранением до 10:00 6 ноября в Москве местами сохранится туман с видимостью 200-500 м, местами до 50 м", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Спасатели рекомендовали водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Кроме того, в МЧС призвали избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений.