Британские СМИ уделили внимание перспективам развития так называемого бесшумного оружия. В большинстве случаев для уменьшения звука и вспышки выстрела применяется так называемый глушитель или прибор бесшумной и беспламенной стрельбы (ПББС). Но российские оружейники используют и другие способы маскировки местонахождения стрелка при ведении огня.

Как пишет Forces Network, оружие, снабженное глушителями становится все более популярным, особенно в городских боях. Его также используют при атаках на вражеские передовые объекты или часовых, чтобы снизить шансы на обнаружение нападающих. Кроме того, специалисты отмечают сильный деморализующий эффект использования ПББС. "Есть что-то пугающее со стороны противника, который может нанести удар, не будучи замеченным или услышанным", - говорится в публикации.

Также приводится мнение генерала-майора в отставке, ветерана войны во Вьетнаме Роберт Шкалса. Он рассказал о преимуществе, которое дает ПББС в перестрелке в определенных условиях. Особенно когда бой вспыхивает после атаки из засады. "Обе стороны стреляют по вспышкам и звукам", - говорит он.

Не удивительно, что и британские, и американские военные проявляют интерес к новым глушителям. Но реальность такова, что даже современный ПББС может увеличить длину оружейного ствола на 30 сантиметров, но при этом не заглушает звук выстрела полностью.

"Возможно, самую передовую разработку в этой области можно найти в России", - пишет Forces Network. Далее поясняется: вместо того, чтобы просто добавить глушитель к действующему оружию, российские разработчики изменяют само оружие и боеприпасы. В частности, упоминаются "поршневые" патроны замкнутого типа, не выпускающие пороховые газы из гильзы наружу. Пуля при этом с достаточной силой выталкивается специальным поршнем. Это позволяет не только эффективно подавить шум выстрела, но и снизить заметность дыма при стрельбе. Такую разработку оружейники применили еще в 1970-х годах при производстве специального пистолета для ГРУ. Новое оружие было дорогим, но очень тихим.

Впрочем, сама пуля, летящая с большой скоростью, может производить демаскирующий шум. Если она движется быстрее скорости звука, возникает звук, который описывается, как "громкий разрыв простыни". Чтобы этого не происходило, необходимо замедлить пулю до дозвуковой скорости, а это уменьшает дальность ее полета и силу удара. Но, как отмечает Forces Network, в России создана эффективная снайперская винтовка МТ-116М под бесшумный патрон калибра 12,7 мм. Несмотря на небольшую дозвуковую скорость, такая массивная пуля пробивает любые известные бронежилеты на расстоянии 200 метров.

В публикации упоминается и российский бесшумный, вернее, малошумный 82-миллиметровый миномет 2Б25 "Галл", который также действует по поршневому принципу. Дальность его выстрела небольшая - чуть больше километра, но при стрельбе миномет практически не демаскирует вспышка или дым. А звук выстрела - не громче, чем у АК с ПББС. Несколько десятков таких минометов уже получили российские спецподразделения.

"Теоретически, этот тип оружия позволял бы забрасывать противника минами, не раскрывая своего местоположения: без вспышки, дыма и громкого звука выстрела минометы было бы чрезвычайно трудно обнаружить" - говорится в публикации. Forces Network пишет, что подобное вооружение, конечно, не способно состязаться в дальности и мощи со своими более громкими собратьями, однако в ближнем бою "тихое, но смертоносное" оружие может оказаться козырем.