Новейший китайский боевой стелс-беспилотник CH-7 показали на видео

В преддверии главного события в жизни китайских оружейников и представителей авиакосмической промышленности Поднебесной - масштабной выставки в Чжухае - в Сети появился видеоролик, рассказывающий о беспилотниках КНР.

Как рассказал российский военный эксперт Юрий Лямин, продемонстрированы аппараты, изготовленные China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Часть из них находится в серийном производстве, экспортируются и прошли апробацию в ходе реальных боевых действий. Другие же буквально до последнего времени были засекречены и в ходе подготовки к выставке были тщательно укрыты брезентом.

Речь идет, например, о CH-7, который является реактивным и выполнен по схеме "летающее крыло". Боеприпасы размещены внутри БПЛА.

"Вполне возможно, что китайцы благодаря Ирану, на территории которого совершил вынужденную посадку американский беспилотник RQ-170 Sentinel, получили допуск к технологиям США, что и позволило им достичь такого успеха", - предполагает Лямин .