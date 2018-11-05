Новейший китайский боевой стелс-беспилотник CH-7 показали на видео

Как рассказал российский военный эксперт Юрий Лямин, продемонстрированы аппараты, изготовленные China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Часть из них находится в серийном производстве, экспортируются и прошли апробацию в ходе реальных боевых действий. Другие же буквально до последнего времени были засекречены и в ходе подготовки к выставке были тщательно укрыты брезентом.
Речь идет, например, о CH-7, который является реактивным и выполнен по схеме "летающее крыло". Боеприпасы размещены внутри БПЛА.
"Вполне возможно, что китайцы благодаря Ирану, на территории которого совершил вынужденную посадку американский беспилотник RQ-170 Sentinel, получили допуск к технологиям США, что и позволило им достичь такого успеха", - предполагает Лямин .
Watch a video detailing China's CH series UAV capabilities, including the new generation stealth combat UAV CH-7, which was formally released on Monday. pic.twitter.com/KtyAoGzNCt— Global Times (@globaltimesnews) 5 ноября 2018 г.