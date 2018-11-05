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05.11.2018 02:44
Рубрика: В мире

Под американские санкции попадут более 600 человек и компаний Ирана

Фото: AP Photo/Cliff Owen Фото: AP Photo/Cliff Owen
Фото: AP Photo/Cliff Owen

Санкции против Ирана, которые вступят в силу в понедельник, будут включать более 600 компаний и физических лиц. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

По его мнению, санкции должны будут повлиять на поведение иранского режима. "Это наши надежды, это причина проводимой политики президентом Трампом", - цитирует РИА Новости.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Цифра, озвученная Помпео, меньше, чем та, которая звучала ранее. В пятницу глава минфина Стивен Мнучин заявлял, что в санкционный список войдут более 700 физических и юридических лиц из Ирана, 300 из которых ранее не попадали под санкции США.

В интервью госсекретарь также отметил, что ограничительные меры уже оказали серьезное влияние на экономику Ирана, так как европейские партнёры заранее стали выводить свой бизнес из страны. "Сотни компаний покинули Иран", - заявил Помпео.

Он также отметил сокращение экспорта сырой нефти из Ирана более чем на миллион баррелей в день и подчеркнул, что это число будет сокращаться и дальше. "Несколько стран уже значительно сократили экспорт нефти, нужно немного больше времени, чтобы добраться до нуля", - заявил политик.

На минувшей неделе администрация президента США Дональда Трампа объявила о восстановлении всех санкций, снятых с Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года. Подчеркивалось, что Трамп возвращает "самые жесткие санкции в отношении Ирана", а нарушителей ждут "суровые последствия". В Иране заявили, что их не пугает новая волна экономических рестрикций Вашингтона, так как санкционная политика США обречена на провал.

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