Под американские санкции попадут более 600 человек и компаний Ирана

Санкции против Ирана, которые вступят в силу в понедельник, будут включать более 600 компаний и физических лиц. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

По его мнению, санкции должны будут повлиять на поведение иранского режима. "Это наши надежды, это причина проводимой политики президентом Трампом", - цитирует РИА Новости.

Цифра, озвученная Помпео, меньше, чем та, которая звучала ранее. В пятницу глава минфина Стивен Мнучин заявлял, что в санкционный список войдут более 700 физических и юридических лиц из Ирана, 300 из которых ранее не попадали под санкции США.

В интервью госсекретарь также отметил, что ограничительные меры уже оказали серьезное влияние на экономику Ирана, так как европейские партнёры заранее стали выводить свой бизнес из страны. "Сотни компаний покинули Иран", - заявил Помпео.

Он также отметил сокращение экспорта сырой нефти из Ирана более чем на миллион баррелей в день и подчеркнул, что это число будет сокращаться и дальше. "Несколько стран уже значительно сократили экспорт нефти, нужно немного больше времени, чтобы добраться до нуля", - заявил политик.

На минувшей неделе администрация президента США Дональда Трампа объявила о восстановлении всех санкций, снятых с Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года. Подчеркивалось, что Трамп возвращает "самые жесткие санкции в отношении Ирана", а нарушителей ждут "суровые последствия". В Иране заявили, что их не пугает новая волна экономических рестрикций Вашингтона, так как санкционная политика США обречена на провал.