Работу спецназа ГРУ показали на видео

Ко Дню военного разведчика Минобороны России опубликовало ролик, в котором показана одна из сторон деятельности военной разведки.

Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) добывает необходимую армии информацию различными методами: агентурной разведкой, космической, радиоэлектронной и другими. В составе ГРУ есть и мощные диверсионные подразделения: бригады специального назначения. Поскольку источники информации, вербовщиков и резидентов показывать на видео по понятным причинам нельзя, в честь праздника военные продемонстрировали боевую подготовку диверсантов.

Спецназ ГРУ подготовлен для долгой автономной работы в глубоком тылу противника. Диверсанты умеют десантироваться с парашютом со сверхмалых высот, скрытно передвигаться, жить в лесу и в пустыне, обучены рукопашному бою и взрывному делу, хорошо владеют холодным и огнестрельным оружием. Перед зарубежной командировкой разведывательно-диверсионная группа изучает язык той страны, в которой предстоит работать. После выполнения задания разведчики могут вернуться к своим, а могут и остаться за линией фронта для организации партизанских отрядов. В распоряжении спецназовцев новейшие военные разработки: планирующие парашюты и разведывательные беспилотники, боевые роботы и снегоходы.

День военного разведчика в армии России отмечается 5 ноября - 100 лет назад в этот день было создано Регистрационное управление Полевого штаба Реввоенсовета, прообраз ГРУ. С праздником разведчиков поздравил министр обороны России Сергей Шойгу.

- Достойно продолжая традиции предшественников, нынешнее поколение военных разведчиков постоянно совершенствует свое мастерство, успешно решает сложные и ответственные задачи по защите национальных интересов, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства, - отметил министр.