Фестиваль "Маршак" завершился магическим спектаклем по Маркесу

Притча "Старый сеньор и…", поставленная в Центральном театре кукол имени С. Образцова по трем рассказам Габриэля Гарсиа Маркеса, стала финальным событием IVмеждународного фестиваля театра для детей в Воронеже.

"Маршак" проходил в этом году с 27 октября по 4 ноября и собрал 16 коллективов из пяти городов России, а также Франции и Швейцарии. Они показали три десятка спектаклей - для младенцев и молодежи, драматических и кукольных, "тактильных" и музыкальных. Кроме того, в рамках фестиваля прошла серия мастер-классов и лекций - о театре и детской литературе. События "Маршака" посетило более 12 тысяч человек.

- Воронежская публика - потрясающе открытая ко всему новому, радостная и благодарная. Когда в конце спектакля дети в зале встают и кричат "ура!" и "браво!", это главная награда для режиссера и всех, кто сделал этот фестиваль возможным, - отметила куратор программы 2018 года Варвара Коровина.

Она отдала должное областным властям, федеральному Центру поддержки гастрольной деятельности, Союзу театральных деятелей РФ и фонду ProHelvetia, спонсоров, а в особенности дирекции Платоновского фестиваля искусств, на которую легла организационная нагрузка:

- Все участники подчеркивали, что в Воронеже принимают артистов на высочайшем уровне, - в России такого, наверное, больше не встретишь.

В программе "Маршака-2018" было непривычно много местных спектаклей, и воронежские театры "показали разный уровень театра для детей - для малышей и зрителей постарше", добавила Варвара Коровина, выразив надежду на то, что в будущем эти постановки смогут оценить и зрители других городов.

Ну а воронежцы еще долго будут наслаждаться послевкусием спектакля закрытия. "Старый сеньор и…" (автор идеи, режиссер и сценограф - Виктор Никоненко) соединил магию образов Маркеса с магией театра кукол, заставив зрителя поверить в реальность невозможного. А еще - задуматься о том, чья рука водит судьбами людей и что делает их по-настоящему счастливыми.

В инсценировке объединили короткие рассказы "Старый сеньор с большими крыльями", Самый красивый утопленник в мире" и "Набо - негритенок, заставивший ждать ангелов". В кукольный мир их перенесли не дословно, так что любознательный зритель с интересом сопоставит исходные сюжеты с тем, что было важно вычленить постановщикам. Не любознательный - просто насладится завораживающим зрелищем и истолкует его по-своему.

В первой новелле мучается старик-ангел с вконец истрепанными крыльями: упал с неба и угодил за решетку, как в зоопарк. За пять сентаво на него можно посмотреть, и зеваки то и дело бросают в странное существо корку или гнилой помидор… Но когда ангела пожалела маленькая девочка, у него выросли белоснежные перья, и он смог вернуться на небо.

Центральный сюжет, про утопленника, здесь превратили в уморительный монолог хвастливой старухи. Огромный мертвец, найденный на берегу, вдохнул жизнь в сонное селение, где даже цветы и те не росли. Пораженные невероятной красотой и мужской силой покойного Эстебана, женщины устроили ему грандиозные похороны, пустили по волнам (чтобы их товарки на других берегах тоже были счастливы) и твердо решили превратить деревню в цветущий сад, где солнце "светит так ярко, что подсолнечники не знают, в какую сторону повернуться".

Наконец, негритенок Набо, застрявший между небом и землей после удара копытом, танцует в спектакле под джазовый саксофон (соло - Иван Дыма, музыка Алексея Козлова и Николая Шамшина) так, что нет сомнений: жизнь прекрасна, даже если тебя лягнула лошадь. У писателя история заканчивается печально - по крайней мере, для Набо. В "Старом сеньоре…" торжествует красота и жизнь. Можно проспать два года подряд, очнуться сумасшедшим, но пока играет граммофон - ангелы подождут.

- Я прочел эти рассказы больше 30 лет назад в каком-то журнале, и когда в театре имени Образцова предложили что-то поставить - сразу вспомнил про Маркеса. В начале работы над спектаклем специально ничего не перечитывал, чтобы опираться на те ощущения, которые засели у меня в памяти, - признался Виктор Никоненко.

Огромные куклы в этой постановке движутся будто сами собой (каждой управляет от двух до четырех артистов). Их обтянутые кожей руки порой не отличить от живых - даром что суставы намеренно обнажены. Художник-технолог Александр Лигусов использовал разные по механике типы кукол: мягкое морщинистое лицо Старой сеньоры поражает реалистичной мимикой, а чайка, так живо скользящая в струях воздуха, сделана по принципу простого опахала.

- Основные персонажи сделаны очень крупными. Сеньора так даже больше, чем обычный человек, а ее руки - это руки одного из артистов, который жестикулирует и работает с предметами практически вслепую. Такой сюрреализм вполне в духе Маркеса, - пояснил Виктор Никоненко. - Мы немного переиначили текст, особенно во второй новелле: у писателя нет прямой речи героев, а мы хотели, чтобы рассказ об утопленнике шел от первого лица. Разговаривает она на тарабарском языке - как бы диалект испанского, который мог бы быть в ходу в отдаленном селении. Оказавшись в Колумбии уже после создания этого спектакля, мы узнали, что там на самом деле жители соседних деревень зачастую не понимают друг друга.

Для "рамки" спектакля пригодился текст, получивший всемирную известность как "прощальное письмо Маркеса". Сочинил его, как позже выяснилось, какой-то мексиканец, но сами слова от этого спора об авторстве ничего не потеряли и по-прежнему служат нравственным камертоном для множества людей:

"Если бы Господь Бог … даровал мне немного жизни… я бы спал меньше, мечтал больше, сознавая, что каждая минута с закрытыми глазами - это потеря шестидесяти секунд света. <…> Я не пропустил бы дня, чтобы не говорить любимым людям, что я их люблю. Я узнал, что каждый хочет жить на вершине горы, не догадываясь, что истинное счастье ожидает его на спуске. Я понял, что, когда новорожденный впервые хватает отцовский палец крошечным кулачком, он хватает его навсегда. Я понял, что человек имеет право взглянуть на другого сверху вниз лишь для того, чтобы помочь ему встать на ноги".

Справка "РГ"

Международный фестиваль театра для детей "Маршак" проходит на родине писателя в Воронеже с 2015 года. Его идею и концепцию придумал воронежский режиссер, худрук Камерного театра и Платоновского фестиваля Михаил Бычков. Благодаря поддержке тогдашнего губернатора Алексея Гордеева событие сразу обрело масштаб, оно ежегодно собирает десятки коллективов и тысячи зрителей. По доступной цене воронежцы могут увидеть интересные спектакли российских и зарубежных трупп, узнать, как развивается детский театр. Ранее программу "Маршака" формировал театральный продюсер Алексей Малобродский, в 2018 году - его коллега Варвара Коровина. Дневники фестиваля есть на сайте "РГ".