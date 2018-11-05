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05.11.2018 17:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гидрометцентр пообещал Москве "радостный" ноябрь

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Владимир Биль/ РГ Фото: Владимир Биль/ РГ
Фото: Владимир Биль/ РГ

Ноябрь в Москве и Подмосковье выдастся погожим, а продолжительность солнечного сияния окажется в 2,5 раза больше, чем в тот же месяц прошлого года. Об этом "Интерфаксу" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Благосклонность погоды москвичи почувствуют с первых дней рабочей недели. Со вторника по пятницу будет стоять ясная погода, а температура окажется примерно на 7 градусов выше климатической нормы. Небольшой "минус" москвичи почувствуют только ночью, а днем ожидается до плюс 5. И только к выходным немного похолодает, но сильных морозов синоптики все равно не обещают.

И в целом, по оценкам Романа Вильфанда, ноябрь окажется "радостным и солнечным". Этому поспособствует активность антициклонов. 

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