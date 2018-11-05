В Подмосковье третьеклассник спас тонувшую 5-летнюю девочку

В Московской области третьеклассник Родион Воронов спас 5-летнюю девочку, которая тонула в бассейне.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, это произошло в парк-отеле "Дракино" в Серпуховском районе. Там у бассейна отдыхали несколько семей с детьми. В какой-то момент взрослые потеряли 5-летнюю девочку из Чехова: она плавала вместе со всеми, но вдруг пропала из виду. Родион тут же нырнул на дно и обнаружил там малышку. Взрослые помогли мальчику вытащить девочку из воды. Мужчины вызвали "скорую помощь" и сами начали реанимацию. Через 5 минут девочка начала дышать и заплакала. Ее передали врачам "неотложки", жизни пациентки ничто не угрожает.

Сотрудники МЧС отметили, что действия всех спасителей были своевременными и профессиональными.