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05.11.2018 17:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье третьеклассник спас тонувшую 5-летнюю девочку

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области третьеклассник Родион Воронов спас 5-летнюю девочку, которая тонула в бассейне.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, это произошло в парк-отеле "Дракино" в Серпуховском районе. Там у бассейна отдыхали несколько семей с детьми. В какой-то момент взрослые потеряли 5-летнюю девочку из Чехова: она плавала вместе со всеми, но вдруг пропала из виду. Родион тут же нырнул на дно и обнаружил там малышку. Взрослые помогли мальчику вытащить девочку из воды. Мужчины вызвали "скорую помощь" и сами начали реанимацию. Через 5 минут девочка начала дышать и заплакала. Ее передали врачам "неотложки", жизни пациентки ничто не угрожает.

Сотрудники МЧС отметили, что действия всех спасителей были своевременными и профессиональными.

Происшествия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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