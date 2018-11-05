Воронежцы подняли тучу перьев и поставили диагноз белке

Интерактивные спектакли для младенцев и младших школьников показали на IV фестивале "Маршак". Воронежцы узнали, что такое "тактильный" театр, познакомились со сказками Тоона Теллегена и озвучили мультик про Санкт-Петербург.

Приобщаться к искусству теперь приводят даже тех, кто еще не умеет толком ходить и разговаривать. Для таких крох режиссер Александра Ловянникова поставила в Москве "трогательный" (от слова "трогать") спектакль "Снежный ветер", больше похожий на игру. Сидя на полу, малышня вместе с родителями, бабушками и дедушками не спеша создавала зимний пейзаж. Актеры выдавали материалы, постепенно переходя от самых простых элементов вроде белых перышек и "запчастей" для снеговика к фанерным домикам с горящим внутри огоньком - и попутно вспоминали, что положено делать зимой на улице, какие продукты хочется стянуть из холодильника морозной ночью и что за праздник у нас тут на носу.

Детсадовцам подошел спектакль Светланы Медведевой "Кто живет в коробке?", созданный для столичного фестиваля бэби-театров Kukusya. Артисты искали пару для одинокого желтого ботинка, но в картонках оказывались то резиновые сапоги, то шуршащий пакет, то хобот и уши, то длинная и даже, кажется, опасная змея. Наконец второй ботинок, ко всеобщей радости, нашелся, и зрителям разрешили покопаться в оставшихся коробках. "Лимоны" из набитых гречкой воздушных шариков, бумажные "веера" и резиновые буквы довершили праздник.

Тех, кто любит театр, растущий не только из фантазии, но и из качественной литературы, порадовал о "Все подряд" Катерины Кочневой - режиссер и актриса объединила несколько сказок Тоона Теллегена из сборника "Не все умеют падать". Современный классик, чей дедушка был просто Телегиным и перебрался в Голландию из Санкт-Петербурга, известен своими парадоксальными сюжетами. Его герои-звери наблюдают за миром, ходят в гости и за чашкой чая делятся друг с другом разными соображениями - например, о том, что в каждом живет какая-нибудь боль (Теллеген долго работал врачом, и в том, что касается боли, ему точно можно верить). Примерно как Ежик и Медвежонок у Сергея Козлова, только по-своему, по-голландски.

Вместе с художницей Ирой Пшеницей режиссер подобрала к этой странной прозе театральный ключ. Фанерные ящики и табуретки образуют то пейзаж, то портрет, героев обозначают условные детали (вроде красной шапки у Белки или ажурной скатерти на спине у Черепахи) - и, конечно, никогда не рано прервать рассказ, чтобы вместе со зрителями выпить чаю. Историю про полеты наяву здесь превратили в песню, немного джаза детям не повредит.

В интерактивных постановках бэби-театров бывает крайне сложно остановить буйство публики: сидя на сцене, малыши начинают то играть с реквизитом сами, не беря в расчет артистов, то активно отвечают на вопросы, когда их уже не задают. Катерине Кочневой удалось сохранять дистанцию и ненавязчиво возвращать юных воронежцев в позицию наблюдателей. Для театрального опыта это важно.

Наконец, "мультимедийный" спектакль "Я озвучиваю мультик" (уже упомянутая Александра Ловянникова сочинила его для Театра на Литейном) стал для воронежцев необычной экскурсией по Санкт-Петербургу и шагом в творчество. На экране шло познавательное видео - анимация в технике перекладки (ее при желании можно использовать и в домашних условиях). Ну а артисты с залом занялись саунд-дизайном. В составе оркестра немузыкальных инструментов - наряду с кастрюлями, сковородками, кофемолкой и дрелью - они в буквальном смысле наделали шуму, иллюстрируя видеоряд на большом экране. Шорох листвы, питерские ливни и дождики, какофония Невского проспекта и вариации на тему завтрака убедили публику в том, что имеющий уши должен использовать их по полной: вокруг звучит столько всего интересного!