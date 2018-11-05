В Самарской области инспектор ДПС погиб после наезда иномарки

В ночь на понедельник на трассе М-5 в Самарской области автомобиль Infinity совершил наезд на инспектора ДПС, который пытался остановить нарушителя.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, инцидент произошел в 1.20 ночи у села Печерское Сызранского района. Водитель иномарки нарушил скоростной режим и совершил обгон по встречной полосе. Водитель Infinity не справился с управлением и совершил наезд на инспектора ДПС, после чего автомобиль съехал в кювет.

24-летний сотрудник полиции погиб на месте. Также от полученных травм скончался пассажир иномарки. Водитель получил множественные травмы, но отказался от госпитализации.

По словам очевидцев трагедии, в тот день два друга купили дорогой автомобиль в Пензе и гнали его домой в Ульяновскую область.