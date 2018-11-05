В Омской области охотник вместо козы застрелил бизнесмена

Омский следком начал расследование гибели на охоте 65-летнего директора дорожно-строительной компании. Бизнесмена нечаянно застрелил 60-летний житель Тюменской области, приехавший поохотиться на коз в те же места.

- Инцидент произошел 3 ноября в полутора километрах от аула Макушинский Тюкалинского района Омской области, - сообщили в региональном следственном комитете. - Во время охоты подозреваемый, сидевший в засаде, произвел выстрелы в сторону шороха и мелькнувшей тени, полагая, что это дикое животное. Козу, по предварительной договоренности, должны были на него выгнать другие охотники на снегоходе. Но план не сработал. И в результате выстрелов был смертельно ранен директор дорожно-строительной компании, ехавший на снегоходе вместе с сыном подозреваемого.

По версии следствия, охотник, сидевший в засаде, сделал два выстрела. От одного из них бизнесмен-строитель скончался на месте.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. В отношении тюменского охотника возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".