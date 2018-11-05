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05.11.2018 12:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омской области охотник вместо козы застрелил бизнесмена

Текст: Светлана Сибина (Омск)

Омский следком начал расследование гибели на охоте 65-летнего директора дорожно-строительной компании. Бизнесмена нечаянно застрелил 60-летний житель Тюменской области, приехавший поохотиться на коз в те же места.

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- Инцидент произошел 3 ноября в полутора километрах от аула Макушинский Тюкалинского района Омской области, - сообщили в региональном следственном комитете. - Во время охоты подозреваемый, сидевший в засаде, произвел выстрелы в сторону шороха и мелькнувшей тени, полагая, что это дикое животное. Козу, по предварительной договоренности, должны были на него выгнать другие охотники на снегоходе. Но план не сработал. И в результате выстрелов был смертельно ранен директор дорожно-строительной компании, ехавший на снегоходе вместе с сыном подозреваемого.

По версии следствия, охотник, сидевший в засаде, сделал два выстрела. От одного из них бизнесмен-строитель скончался на месте.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. В отношении тюменского охотника возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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