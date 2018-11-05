В Грозном в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек

Крупное ДТП произошло сегодня в Заводском районе Грозного. Здесь столкнулись пассажирский микроавтобус и две иномарки.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Чеченской Республике, по предварительным данным пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Согласно информации регионального минздрава, у одного ребенка перелом таза.

Травмы средней тяжести также зафиксированы у водителя "Газели" и водителя одной из легковушек.

Сейчас правоохранители выясняют, кто стал виновником ДТП и все обстоятельства произошедшей аварии.