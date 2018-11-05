ДДТ и IOWA получили музыкальную премию в Петербурге

В Ледовом дворце наградили победителей NCA Saint Petersburg Music Awards - это новая независимая музыкальная премия, которая состоялась в Северной столице впервые. Лучших в каждой из девяти номинаций путем голосования выбирали пользователи соцсетей.

В номинации "Это не рок-н-ролл, это зоопарк", которая вручается за вклад в историю рок-музыки, победителем стал легендарный коллектив "ДДТ”, а лучшим поп-исполнителем назвали группу IOWA. В номинации "Не такой, как все" выиграл Oxxxymiron, "Настроение - Питер" - The Hatters, а в категории " Поющий актер" респонденты отдали свои голоса Михаилу Боярскому. За необычное смешение жанров награду получили NeoClassic, а в номинации "Шок-прорыв" лидировал Нейромонах Феофан. Фестивалем года стала "Классика на Дворцовой".

В еще одной специальной номинации - "Юбилей года" - одного победителя решили не выявлять и вручили статуэтку всем, кто был завлен: а это такие легенды, как Борис Гребенщиков, Вячеслав Бутусов, Юрий Каспарян, группы "Алиса" и "Пикник". Те из победителей, кто не смог лично присутствать в Ледовом, благодарили голосовавщих и устроителей премии по видеосвязи.

Специальными гостями мероприятия стали известные иностранные музыканты, которые исполнили свои лучшие песни. Среди них Маттиас Линдблум, солист и лидер группы Vacuum, легендарный автор и музыкант Uriah Heep Кен Хенсли. Кульмицией стал грандиозный концерт мировых звезд оперы - квартета IL DIVO.