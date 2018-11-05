Двух петербургских музыкантов задержали за хранение наркотиков

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту хранения и распространения наркотиков, которое может стать громким.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемым по нему проходит 47-летний вокалист одной из музыкальных групп Северной столицы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

- У задержанного было обнаружено и изъято наркотическое средство "марихуана" массой около 8 граммов, - уточнили в главке. - По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ "незаконное хранение наркотиков".

Имя подозреваемого не раскрывается, так же как личные данные фигуранта еще одного инцидента с наркотиками. Вокалист другой музыкальной группы организовал плантацию конопли в одной из городских квартир, которую 35-летний мужчина специально для этой цели снял в аренду.

- В ходе обыска по месту жительства у мужчины обнаружено и изъято 18 кустов конопли, приспособления для их культивации, а также высушенные части наркосодержащего растения, - сообщили петербургские полицейские. На момент задержания у музыканта было обнаружено около 800 граммов готовой "дури". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.