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05.11.2018 15:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двух петербургских музыкантов задержали за хранение наркотиков

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту хранения и распространения наркотиков, которое может стать громким.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемым по нему проходит 47-летний вокалист одной из музыкальных групп Северной столицы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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- У задержанного было обнаружено и изъято наркотическое средство "марихуана" массой около 8 граммов, - уточнили в главке. - По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ "незаконное хранение наркотиков".

Имя подозреваемого не раскрывается, так же как личные данные фигуранта еще одного инцидента с наркотиками. Вокалист другой музыкальной группы организовал плантацию конопли в одной из городских квартир, которую 35-летний мужчина специально для этой цели снял в аренду.

- В ходе обыска по месту жительства у мужчины обнаружено и изъято 18 кустов конопли, приспособления для их культивации, а также высушенные части наркосодержащего растения, - сообщили петербургские полицейские. На момент задержания у музыканта было обнаружено около 800 граммов готовой "дури". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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