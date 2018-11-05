Фрегат "Адмирал Макаров" отправился в Средиземное море

Фрегат ЧФ "Адмирал Макаров" отправился из Севастополя в Средиземное море, сообщает пресс-служба Черноморского Флота.

При подготовке к походу экипаж фрегата прошел учения: были отработаны задачи по плаванию и маневрированию, выполнены артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям. А также отработано поражение условного противника ракетным комплексом, сообщает ТАСС.

Фрегат "Адмирал Макаров" назван в честь российского флотоводца Степана Макарова. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, скорость - 30 узлов. Фрегат вооружен крылатыми ракетами" "Калибр-НК" и ракетным комплексом самообороны "Штиль-1".