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05.11.2018,  
11:20
Текст:  Юлия Суконкина (Симферополь)

Фрегат "Адмирал Макаров" отправился в Средиземное море

Фрегат ЧФ "Адмирал Макаров" отправился из Севастополя в Средиземное море, сообщает пресс-служба Черноморского Флота.

Фото: Пресс-служба ЮВО
Завершились масштабные пятидневные учения Черноморского флота

При подготовке к походу экипаж фрегата прошел учения: были отработаны задачи по плаванию и маневрированию, выполнены артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям. А также отработано поражение условного противника ракетным комплексом, сообщает ТАСС.

Фрегат "Адмирал Макаров" назван в честь российского флотоводца Степана Макарова. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, скорость - 30 узлов. Фрегат вооружен крылатыми ракетами" "Калибр-НК" и ракетным комплексом самообороны "Штиль-1".

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