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05.11.2018 08:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Наталья Комарова рассказала, как в Югре взаимодействуют власть и общество

Текст: Елена Панова
В ходе итогового форума "Сообщество", который прошел в Москве как раз накануне Дня народного единства, глава Югры Наталья Комарова представила информацию о технологиях взаимодействия институтов гражданского общества и органов власти в Югре.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Выступление губернатора Югры прошло на дискуссионной площадке "Опыт взаимодействия власти и третьего сектора в регионах".

- В автономном округе сформировано несколько возможностей по взаимодействию власти, общественных, некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, граждан, журналистов. Главную роль в формировании общественных советов мы закрепили за Общественной палатой Югры. В каждом из них обязательно работает журналист. Таким образом созданы прямые коммуникации, - отметила Наталья Комарова.

Акцент - на мнение югорчан

В Югре основными инструментами формирования, продвижения, внедрения, реализации идеи являются общественные обсуждения, краудсорсинговые площадки, стратегические сессии, форумы и другие мероприятия.

Фото: depositphotos.com
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- При этом правительство не принимает решений без одобрения общественности, - отметила Наталья Комарова.

Как подчеркнула глава Югры, в округе проводится общественный отбор претендентов на руководящие должности в департаментах социального сектора. Обращения граждан к главе региона не снимаются с контроля, пока не будет получена оценка со стороны заявителя, организована работа ресурсного центра для некоммерческих организаций.

В Югре действуют меры поддержки для негосударственных поставщиков услуг в социальной сфере, в числе которых налоговые, имущественные льготы, компенсация затрат, субсидии, персонифицированное финансирование. А в 2019 году социально ориентированным некоммерческим организациям будут предоставляться микрозаймы, выдаваться поручительства.

Важна обратная связь

Появляются и удобные информационно-коммуникационные площадки для обратной связи. Инновацией 2018 года стал проект "Уберизация", представляющий собой единую региональную государственную информационную систему для поставщиков и получателей соцуслуг. Ресурс позволяет югорчанам заказывать социальное такси, услуги сиделки по уходу за тяжелобольными гражданами, обеспечению кратковременного присмотра за детьми, сурдопереводу, осуществлять поиск волонтеров, помощника для организации приемной семьи пожилому гражданину. Договоры заключаются непосредственно на портале. Личности поставщика и получателя услуг подтверждаются при регистрации на портале госуслуг. Так, на сегодняшний день в Югре зарегистрировано около 2 тысяч пользователей и более 100 поставщиков услуг. Самые востребованные услуги - кратковременный присмотр за детьми и служба социального такси.

Гранты общественникам

По предложениям жителей Югры с 2019 года на портале будет создана информационная площадка "Родителям Югры" - навигатор для молодых мам, включающий программы повышения квалификации, переобучения женщин, находящихся в декретном отпуске, с возможностью найти дистанционную работу.

Кроме того, по итогам стратегических сессий общественниками, представителями бизнеса и органов власти сформирован пул из 25 государственных программ. Акцент поставлен на цифровизацию, повышение инвестиционной привлекательности с подключением механизмов инициативного бюджетирования, с применением технологии бережливого производства, проектного управления.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
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В Югре принято решение о единой системе грантов в сфере развития гражданского общества - грант губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

- В Югре сформировано достаточно много практик по взаимодействию институтов гражданского общества и органов власти, в регионе хороший опыт в этом направлении, - резюмировал модератор секции заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Точенов.

Напомним, форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов.

Форумы "Сообщество", организованные Общественной палатой России в течение года прошли во всех федеральных округах страны. Один из форумов по Уральскому региону состоялся в Ханты-Мансийске. Цель форумов - проанализировать состояние развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсудить существующие проблемы и возможные пути их решения, выявить и распространить самые успешные практики.

Итоговый форум "Сообщество" прошел в Москве 2-3 ноября.

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