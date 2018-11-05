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05.11.2018 00:02
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Определились первые участницы второго круга женского ЧМ по шахматам

Текст: Данила Жиляев

Стали известны первые участницы второго круга женского чемпионата мира по шахматам в Ханты-Мансийске. В следующую стадию пробилась 21 спортсменка.

Среди них оказалось и пять россиянок. Екатерина Лагно и Александра Костенюк обыграли своих соперниц с сухим счетом. Согласно регламенту, напомним, первый раунд состоит из двух партий, и в случае равенства играется тай-брейк. Обошлись без него также Валентина Гунина, Александра Горячкина и Наталья Погонина, победившие своих соперниц со счетом 1,5:0,5.

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Увы, остались за бортом соревнований Ольга Гиря, Марина Гусева и Алина Кашлинская. А Алисе Галлямовой и Анастасии Боднарук предстоит тай-брейк - он пройдет в две партии с контролем времени 25 минут на партию плюс 10 секунд на каждый ход. Если и в этом случае будет зафиксирован ничейный исход, то тогда соперницы сыграют еще по две партии с контролем времени 10 минут плюс 10 секунд. Затем при ничьей играется две пятиминутные партии плюс три секунды. А если и в такой ситуации все еще будет сохраняться паритет, пройдет партия "Армагеддон"

Кстати

Регламент "Армагеддона" на женском ЧМ-2018 следующий: это будет одна партия, где цвет фигур определится путем жеребьевки. Игрок с белыми фигурами получит пять минут, у игрока с черными будет четыре минуты. А начиная с 61-го хода оба игрока получат увеличение в три секунды. Такая партия выявит победительницу в любом случае, поскольку, даже если вновь состоится ничья, победившей будет признана спортсменка с черными фигурами.

Спорт Шахматы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск
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