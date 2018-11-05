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05.11.2018,  
19:03
Текст:  Руслан Мельников

Россия возглавила рейтинг 25 самых сильных армий Европы

Россия оказалась на первом месте в рейтинге сильнейших европейских армий. Всего в список вошли 25 стран.
Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости

Сравнение вооруженных сил разных государств провел американский новостной портал Business Insider. При этом принимались во внимание такие критерии, как география, логистические возможности, природные ресурсы и производственный потенциал, разнообразие вооружения и военных активов, развитие страны и ее рабочая сила.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Мощь России была оценена следующим образом. Общая численность населения - 142 257 519 человек, в армии служат 3 586 128 человек. На вооружении состоят 3 914 самолетов, в том числе 818 истребителей. В армии имеется 20 300 танков, а количество морских активов составляет 352 единицы, в том числе один авианосец. Оборонный бюджет страны оценивается в 47 миллиардов долларов.

Второе место в рейтинге европейской военной мощи заняла Франция, третье - Великобритания, четвертое - Турция, пятое - Германия. Примечательно, что в десятку сильнейших армий Европы попали Вооруженные силы Украины. Впрочем, они оказались на 10 месте. Замыкает же рейтинг Бельгия, у которой, кстати, не оказалось ни одного танка.

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