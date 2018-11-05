Рустам Сагдуллаев: Беларусь - лучшая съемочная площадка мира

Заслуженный артист Узбекистана Рустам Сагдуллаев, сыгравший в фильме "В бой идут одни старики" Леонида Быкова стал почетным гостем международного 25-го кинофестиваля " Лiстапад ". Ему был вручен специальный приз президента Республики Беларусь "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве". Узбекский режиссер и актер вошел в число 140 гостей из 36 стран мира, прибывших на кинофестиваль в Минск.

Получая в Минске высокую награду, актер от волнения потерял дар речи. Но потом собрался и вспомнил, как в 1973 году снимался в Беларуси в Смолевичах в фильме Равиля Батырова "Незабытая песня":

Рустам Сагдуллаев: Я этот фильм потом привозил на "Лiстапад". Партнершей по картине была белоруска Светлана Суховей, я сблизился с Геннадием Гарбуком, Ростиславом Янковским. С тех пор его дружба с белорусскими кинематографистами никогда не прерывалась, а по приглашению "Лiстапада" в 2014 году был членом жюри конкурсной программы.

На "Лiстападе" царит особая доброжелательная атмосфера. Здесь уютно, по-домашнему. А как встречают! Белорусы люди - добрые. Земля - такая. Я одной ногой ступил на малую мою землю. Я здесь снимался, играл своего земляка, Героя Советского Союза партизана-узбека, у него была кличка, правда, Казбек. Еще в советские времена киноплощадка в Смолевичах гремела на весь мир своей оснащенностью, в автопарке были машины от танков до мотоциклов. Все было на ходу. Беларусь - лучшая съемочная площадка мира. На танке Т-34 мы ездили за портвейном после съемок в Калинку. Я в Беларуси научился разбираться в грибах.

Но самое ценное - это люди. Пережив много серьезных исторических потрясений, белорусы умеют ценить мир, уважительно относятся к гостям, иностранцы это чувствуют и все хотят приехать на "Лiстапад".

Вас до сих пор называют Ромео по фильму " В бой идут одни старики".

Рустам Сагдуллаев: Я считаю режиссера Леонида Быкова своим крестным отцом в кино, как и Равиля Батырова, который снимал меня в "Незабытой песне" в Беларуси. Родион Нахапетов после совместных съемок в картине "Влюбленные" как раз Леониду Быкову и порекомендовал меня.

А как в Узбекистане с кинематографом?

Рустам Сагдуллаев: Мы не останавливаемся. Снимают по 10 - 12 картин в год. Хотя есть и у нас крепкие режиссеры, вот Юсуп Разыков, например, в этом году на "Лiстападе" - председатель основного жюри.

Сейчас, например, я занят в двух проектах. Один узбекско-российский, второй - копродукция с Индонезией. Нужно объединяться всем со всеми и снимать как можно больше. И белорусские, и узбекские кинематографисты сейчас переживают новую волну и должны вот-вот зазвучать.