Су-27 перехватил самолет-разведчик США ЕР-3Е Aries у границ России, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел над Черным морем, российский истребитель сопровождал самолет ВМС США с соблюдением всех необходимых мер безопасности, заявили в Минобороны РФ.

Перехват был произведен 5 ноября около 10 часов дня. Дежурные средства контроля воздушного пространства обнаружили неопознанную цель над нейтральными водами, после чего с ближайшего аэродрома был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны. Он приблизился к воздушному судну и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки.

"Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства Российской Федерации с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - отметили в оборонном ведомстве.

Ранее пресс-служба ВМС США в Европе и Африке обвинила российских военных в небезопасном перехвате.