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05.11.2018 16:12
Рубрика: Власть

В Совфеде ответили на заявление украинского депутата об оккупации РФ

В Совете Федерации прокомментировали заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, который ранее пригрозил России оккупацией.

Как напомнил член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков, Москву в 1612 году освободили не от польских интервентов, а от украинцев. Парламентарий пояснил, что изгнанное из столицы войско на две трети состояло из "украинских казаков".

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Цеков в беседе с RT усомнился в "исторических познаниях" Мосийчука. "Поверхностно он, может, что-то знает, выстраивает свое видение истории… Но все знают, что в 1612 году значительная часть территории, которая позже стала современной Россией, была оккупирована поляками, - сказал сенатор. - На службе у Польши были представители украинского казачества, но я их численность не преувеличивал бы. Все они были поданными польского государства. Получить детальные сведения, какой они были национальности, можно только с помощью серьезных исторических исследованиий. Даже если они будут проведены, все это очень огорчит Мосийчука".

По словам Цекова, высказывание депутата Верховной рады едет "в контексте всех тех заявлений, которые делают представители" нынешних властей Украины. Российский парламентарий отметил, что эти воинственные заявления "направлены против России, против русского языка, культуры, истории".

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