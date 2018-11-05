Восемь человек погибли и 16 пострадали во время взрывов в Багдаде

Сразу несколько взрывов прогремели в воскресенье в разных районах столицы Ирака Багдаде. В результате погибли восемь человек, еще 16 получили ранения.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал Al-Arabia. На данный момент известно, что одно из взрывных устройств сработало недалеко от площади Аден. Еще три взрыва прогремели на востоке столицы, пятый - на севере Багдада. На юге города взрывное устройств было приведено в действие неподалеку от магазинов.

По данным агентства Associated Press, взрывы прогремели в районах, населенных преимущественно шиитами, пишет ТАСС, отмечая, что ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).