Актер и сценарист Леонид Барац рассказал о фильме "Громкая связь"

Комедия "Громкая связь" - российская адаптация фильма "Идеальные незнакомцы" Паоло Дженовезе - появится в российских кинотеатрах 21 февраля 2019 года. Фильм - новую работу "Квартета И" - поклонники театра ждут с нетерпением. И, конечно же, авторы уже начали рассказывать о нем. Дело в том, что в этом году у "Квартета И" юбилей - 25 лет на сцене, в связи с чем запланированы и премьера фильма, и новый театральный проект, и специальная юбилейная версия спектакля "Письма и песни мужчин". Последнюю покажут уже 7 ноября в "Крокус Сити Холле" на дне рождения театра. Там же, скорее всего, участники знаменитого квартета немного расскажут и о фильме.

А более подробно Ростислав Хаит и Леонид Барац представят новый фильм "Громкая связь" на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет в северной столице с 15 по 17 ноября. В преддверии этих событий обозреватель "РГ" попросила рассказать о фильме Леонида Бараца, предварительно предупреждая его, что поставит записывающее устройство на "громкую связь".

Как получилось, что вы начали работать над российской версией фильма Паоло Дженовезе "Идеальные незнакомцы"? Это было ваше решение, его предложение?

Леонид Барац: Во-первых, после того, как прозвучало предупреждение "я поставлю на громкую связь" я еще раз понял, что мы придумали удачное название для русского проката - "Громкая связь". Потому что это было использовано случайно и нехотя, но попало в цель. В свое время по предложению Максима Виторгана, который посоветовал хорошее кино, мы посмотрели "Идеальных незнакомцев". И через три недели после этого мне позвонил продюсер Рубен Дишдишян и сказал, мол, есть такое кино, я приобрел на него лицензию и хочу вместе с вами сделать российский вариант. И это предложение удачно для нас прозвучало - в правильный момент. Потому что я, например, совсем не хотел продолжать линейку "О чем говорят мужчины": мы все сказали и только меняли формулировки. Вышел спектакль "В Боренье чего-то нет", но мы не готовы были по нему делать кино: он должен был "обыграться". И он довольно сложный, многофигурный, и для фильма нужно было бы серьезно переписывать сценарий. А предложение по "Идеальным незнакомцам" было очень правильным шагом. И, надо сказать, что, работая над сценарием, "послойно" его понимая и снимая, мы убедились в том, что он очень неодносложно написан: крепкая драматургия, прекрасно выстроены связи между персонажами.

Вы ничего не меняли?

Леонид Барац: Мы сильно поменяли диалоги. Я не знаю, будет ли видно это простым "невооруженным" взглядом. Мы не поменяли главную драматическую коллизию. Главный ход - компания друзей, которые ставят свои телефоны на громкую связь, остался. Но начало у нас с совершенно другими диалогами. И персонажи, в общем, по характерам те же, хотя мы серьезно поменяли профессии, сильно адаптировали. Я, например, играю таксиста, но в нашем случае он вовсе не таксист, а мелкий бизнесмен, который занимается ремонтом квартир. Потому что таксист в России - это определенная профессия с конкретным подходом к набору сотрудников. Какие-то линии, которые нам показались ненужными, мы убрали. И он в нашем варианте стал гораздо смешнее - в шутках мы себя не ограничивали.

А условия лицензии это разрешали? Вы не должны были делать "кальку"?

Леонид Барац: В том-то и дело, что предполагалась работа над сценарием, что мы и сделали.

Почему вы поменяли название - вместо "Идеальных незнакомцев" сделали "Громкая связь"?

Леонид Барац: Оригинальное название показалось всем не очень удачным, на русском это звучит странно. И еще есть известное английское кино "Идеальный незнакомец". Так что мы приняли решение поменять.

С режиссером Паоло Дженовезе вы встречались или на форуме в Санкт-Петербурге будет первая встреча?

Леонид Барац: С Дженовезе встречался Слава Хаит, когда он приезжал в Москву представлять новый фильм "Место встречи". У меня не получилось.

Когда вы работали над фильмом, вы что-то с ним или с его продюсерами согласовывали, обсуждали?

Леонид Барац: Мы с ним не общались. Продал лицензию - и все. На этом и закончили.

Может ли речь идти о том, что вы будете делать российские адаптации других его картин, например, той же "Место встречи"?

Леонид Барац: Нет. Я думаю, что "Громкая связь" - наш эксперимент, но вряд ли это может системой.

Дает ли вам работа над этой картиной выход на новый международный уровень?

Леонид Барац: Вряд ли. Когда Слава встречался с Паоло Дженовезе, то предложил ему, мол, давайте мы сделаем ремейк к вашему фильму, а вы - ремейк самого успешного нашего фильма. Дженовезе сказал, что подумает, и как-то на этом все и закончилось. Я посмотрел кусочки испанской и португальской версий "Идеальных незнакомцев". Это все сильно уступает итальянской. Думаю, что у нас будет интересней. Мне кажется, что тема хорошая, что мы не сделали кальку, что мы переосмыслили фильм.

Когда я задавала вопрос про международный уровень, имела в виду, что есть известный фильм, формат, который куплен в разные страны. Если какая-то страна очень удачно его адаптирует, эта версия начинает расходиться, как отдельный фильм. То есть, допустим, российская адаптация будет интересной, ее начнут продавать самостоятельно. Есть страны СНГ, которым это может быть интересно.

Леонид Барац: Страны СНГ - может быть. Но, например, американское отделение Sony Pictures, которые делают ремейки успешных фильмов, собирались сделать немецкую и китайскую версию "О чем говорят мужчины" . Но в тот момент, через полгода, на Китай вышел ремейк фильма The Hangover (у нас картина шла под названием "Мальчишник в Вегасе" - прим. "РГ") и они посчитали, что фильмы похожи. Единственный ремейк у нас вышел в Литве и побил все рекорды литовского проката для кино их собственного производства. Это весело выглядит - там по сюжету четверо ребят едут на Финский залив удить рыбу.

Как вы в целом относитесь к итальянскому кино?

Леонид Барац: Очень люблю итальянский неореализм. Тут перечисление имен режиссеров и фильмов совершенно очевидно.

Чего вы ждете от встречи с Паоло Дженовезе на культурном форуме в Санкт-Петербурге?

Леонид Барац: Для нас участие в работе форума и возможность погромче заявить о фильме, и интересно с Дженовезе паблик-толк провести. Фильмы-ремейки обычно всегда вызывают неоднозначную реакцию общества. Одни будут говорить, что замечательное кино. Другие, несмотря на то, что мы не скрываем, что это ремейк, будут ворчать, что уже нет своих идей, в чем нас, наверное, трудно обвинить. Но, тем не менее, естественно эти обвинения будут. И это все интересно. Пусть это все звучит скандально и громко, как связь. Более того, я должен сказать, что мы очень угадали с режиссером. Это - Алексей Нужный, который выстроил на площадке необычную атмосферу и как-то так по-новому нас заставил работать. У нас отличный женский состав - Мария Миронова, Ирина Горбачева, Анна Уколова. Мне хочется, чтобы было громко заявлено, просто потому, что это очень достойно получилось.

Что было бы интересно спросить у Паоло Дженовезе?

Леонид Барац: Самое интересное уже спросили, когда он приезжал в Москву. Его спросили, почему вы придумали ход, что этой игры не было. От ответил, что такая концовка трагичнее, чем если бы игра действительно была. Потому что героям предстоит жить в неправде, а это - хуже всего. Мне кажется, что это все-таки кокетливый ответ. По-моему, такой игры в принципе не могло бы быть, учитывая то, что друзья нашли друг у друга в телефонах.

А ваше мнение - возможна ли такая игра между двумя людьми, между компанией?

Леонид Барац: Нормальные, умные, порядочные люди в такую игру не станут играть. Мы даже собирались сделать эпиграфом для фильма слова Грэма Грина о том, что правду или истину ищут математики и философы, а в обычной жизни значительно важнее ложь и доброта.