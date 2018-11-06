Боевую лазерную систему LW-30 представили на выставке в Китае

Лазер мощностью 30 кВт установлен на трехосный автомобиль, что обеспечивает высокую мобильность.
Применение LW-30 существенно удешевит возможность борьбы с дронами различного предназначения, так как "выстрел" такой "пушки" существенно дешевле, чем применение даже небольшой управляемой ракеты класса "земля-воздух".
В КНР давно и успешно работают над лазерными системами различного предназначения. Например, можно вспомнить комплекс активного противодействия основного боевого танка Тип 99, предназначением которого является поражение органов зрения наводчиков боевой техники и вывод из строя оптико-электронных систем различных вооружений.
Что же касается лазерных систем для осуществления функций противовоздушной обороны, то исследования в этом направлении осуществляются в целом ряде стран, в том числе Германии, Израиле, США.
В России в марте 2018 года в своем Послании Федеральному Собранию Президент России В. В. Путин сообщил о создании отечественного комплекса большой мощности. Позже в ходе объявленного Министерством обороны РФ конкурса он получил название "Пересвет".
[Zhuhai 2018] LW30, un système d'auto-défense à laser avec une puissance inférieure à 30kW pic.twitter.com/a0NJ38PvXI— East Pendulum (@HenriKenhmann) 4 ноября 2018 г.