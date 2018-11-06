Боевую лазерную систему LW-30 представили на выставке в Китае

В Китае создан боевой лазер для уничтожения беспилотников и небольших пилотируемых летательных аппаратов. Первая демонстрация комплекса LW-30 состоялась на стартовавшем во вторник 12-ом Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2018.

Лазер мощностью 30 кВт установлен на трехосный автомобиль, что обеспечивает высокую мобильность.

Применение LW-30 существенно удешевит возможность борьбы с дронами различного предназначения, так как "выстрел" такой "пушки" существенно дешевле, чем применение даже небольшой управляемой ракеты класса "земля-воздух".

В КНР давно и успешно работают над лазерными системами различного предназначения. Например, можно вспомнить комплекс активного противодействия основного боевого танка Тип 99, предназначением которого является поражение органов зрения наводчиков боевой техники и вывод из строя оптико-электронных систем различных вооружений.

Что же касается лазерных систем для осуществления функций противовоздушной обороны, то исследования в этом направлении осуществляются в целом ряде стран, в том числе Германии, Израиле, США.

В России в марте 2018 года в своем Послании Федеральному Собранию Президент России В. В. Путин сообщил о создании отечественного комплекса большой мощности. Позже в ходе объявленного Министерством обороны РФ конкурса он получил название "Пересвет".