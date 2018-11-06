Burger King оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительную рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала сеть ресторанов быстрого питания Burger King на 100 тысяч рублей за использование бранных слов в наружной рекламе, сообщается на сайте службы.

Ранее ведомство признало действия компании нарушающими Закон о рекламе, которое было зафиксировано 17 сентября. Еще тогда Burger King получил предписание об устранении нарушений.

Внимание экспертов службы привлекла наружная реклама в одном из районов Ярославля, в которой содержался слоган "ЕдАЛ ТАКОЕ?". В первом слове вторая буква "д" визуально похожа на букву "б", в силу чего слово приобретает обсценный характер, говорится в сообщении ФАС.

Согласно Федеральному закону "О рекламе" в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений и т.д.