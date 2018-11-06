Миллиардер Билл Гейтс разработал туалет, работающий без воды

There are few things I love talking about more than toilets. pic.twitter.com/rQdY3ZiIpC — Bill Gates (@BillGates) 5 ноября 2018 г.

Миллиардер Билл Гейтс, сделавший состояние на создании Microsoft, разработал концепцию принципиально нового унитаза. В нем нет главной и, казалось бы, самой и необходимой составляющей - воды, а соответственно, такой туалет может работать без канализации.

Новинку предприниматель представил на выставке в Китае. Принцип работы гейтсовского туалета - переработка отходов непосредственно в удобрения с помощью химикатов. Это, кстати, отличает его от известных биотуалетов. Как сообщило Reuters со ссылкой на самого миллиардера, над этим проектом он трудился несколько лет.

Любопытно, что Гейтс сравнил переход от традиционного туалета к "безводному" сортиру с развитием техники в середине 1970-х годов прошлого столетия, когда была создана Microsoft. Создатель уверен, что его безводный туалет будет иметь чрезвычайную популярность и пойдет в народ такими же быстрыми темпами как в свое время завоевали мир его компьютеры.

Проблема, которой занимался эти годы Билл Гейтс и фонд, созданный на его деньги, на самом деле чрезвычайно актуальна. Впрочем, как и всемирная проблема утилизации отходов. Достаточно упомянуть тот факт, что Гейтс принес на презентацию туалета банку с отходами человеческой жизнедеятельности, которая кишела бактериями - ротавируса, яйцами паразитического червя и других вредоносных микроорганизмов.