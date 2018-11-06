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06.11.2018 11:04
Рубрика: Власть

Комитет СФ поддержал закон о пенсионных надбавках для парламентариев

Текст: Галина Мисливская

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности поддержал во вторник закон об отмене пенсионных преференций для сенаторов и депутатов.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Закон предоставляет парламентариям право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии. Для этого надо подать заявление на имя министра труда и социальной защиты РФ. Причем добровольный отказ от преференций носит необратимый характер, возобновить выплату надбавки нельзя.

Этот законопроект был внесен в Госдуму в начале сентября в составе пакета изменений пенсионного законодательства. Инициатором выступила "Единая Россия" - предложение об отмене повышенной пенсии для депутатов и сенаторов прозвучало в ходе конференции с участием представителей регионов. Нижняя палата приняла документ в окончательном чтении 27 сентября. Совет Федерации рассмотрит его на пленарном заседании в среду, 7 ноября.

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации Изменение пенсионного законодательства
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