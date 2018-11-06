Лукашенко открыл реконструированный мост через Припять

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественном открытии реконструированного моста через реку Припять в Житковичском районе.

Как подчеркнул глава государства, открытие новых значимых объектов в преддверии праздника 7 ноября в нашей стране уже стало доброй традицией. Нынешний год - не исключение. "Думаю, молодежь поддержит такие наши устремления", - считает президент. Он отметил важность того, что сегодня после тяжелой работы вводится в строй этот важный объект. Александр Лукашенко напомнил, что буквально в декабре минувшего года мост из-за аварийного состояния пришлось закрыть, что стало чрезвычайной проблемой для жителей Житковичского района, Турова.

Президент искренне поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве. "Главная задача государства - обеспечить достойное качество жизни своим гражданам и предоставить им равные возможности для полноценного труда независимо от места жительства", - заявил он. Александр Лукашенко поручил представить к наградам строителей и руководителей, которые занимались реконструкцией моста через реку Припять.

Торжественная церемония открытия обновленного моста стало настоящим праздником для местных жителей, ведь действительно за очень короткий промежуток времени на государственном уровне была решена очень важная для них проблема.

Александр Лукашенко вместе с руководителями региона и транспортного ведомства перерезал красную ленточку на мосту, тем самым дав старт движению транспорта. Местные жители тепло поблагодарили главу государства за такой подарок, а местные школьники вручили Александру Лукашенко макет моста.

"Этот мост многому нас научил, - сказал Президент. - Мосты объединяют, в этом их функция, они не несут функцию разъединения или разделения. А это суть нашей политики - объединение".

В ходе рабочей поездки в Гомельскую область Глава государства также пообщался с представителями трудовых коллективов дорожных организаций, которые участвовали в возведении моста, с жителями Житковичского района.