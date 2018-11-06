Новости

Бензин в январе 2019 года подорожает максимум на 1,7 процента 07:26
Корвет "Громкий" вышел на испытания в Японское море 07:10
National Interest: РФ достигла серьезных успехов в противодействии БПЛА 07:08
Россия и Китай впервые представили макет совместного самолета CR-929 06:37
После взрыва газа в поселке ЕАО ввели режим ЧС 06:24
В Марселе девять человек пропали без вести после обрушения домов 06:09
В Приморском океанариуме поселились летучие мыши 06:02
Рогозин рассказал об освоении Луны с помощью роботов-аватаров 05:12
Reuters: Венесуэла пытается вернуть 14 тонн золота из Банка Англии 05:12
В ЕАО произошел взрыв бытового газа в жилом доме 04:49
Украинского депутата задержали в аэропорту Праги с фальшивыми евро 04:36
Уголовное дело возбуждено по факту пожара в Кемеровской области 04:20
Госдеп сообщил о дате проведения переговоров с КНР в формате "2+2" 04:04
Составлен рейтинг самых загрязненных городов Европы 03:32
Семь человек погибли при пожаре в Кемеровоской области 03:15
Подозрительная сумка парализовала работу аэропорта Хитроу 02:52
Семнадцать мигрантов погибли у берегов Испании 02:32
Израиль заявил о готовности атаковать С-300 в Сирии в случае конфликта 01:56
Трамп назовет имя нового постпреда США при ООН к концу недели 01:15
Пятерым участникам регаты в Геленджике потребовалась помощь после ЧП 01:04
Лавров озвучил размеры убытков ЕС из-за антироссийских санкций 00:30
Песков: Путин и Трамп обязательно встретятся в Париже 05.11.2018
Электропоезд сбил мужчину на западе Москвы 05.11.2018
Появилось видео перехвата российским Су-27 самолета-разведчика США 05.11.2018
Новые мирные атомные проекты Ирана подпадут под американские санкции 05.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
06.11.2018 07:08
Рубрика: Власть

National Interest: РФ достигла серьезных успехов в противодействии БПЛА

В способности противодействовать вражеским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Россия достигает все более серьезных успехов. Об этом пишет американское аналитическое издание The National Interest, подчеркивая, что эти успехи могут вызвать большие трудности у США, которые на данный момент сосредоточились на активном применении беспилотников.

Издание напоминает об учениях в Ленинградской области, в рамках которых новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Силок" успешно отработали противодействие БПЛА, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости
СМИ: новейшие ракеты "Сармат" заступят на боевое дежурство в 2021 году

The National Interest отмечает, что российская армия давно применяет средства радиоэлектронного подавления, но лишь в октябре 2017 года был представлен первый комплекс наземного базирования, главным назначением которого является выведение из строя беспилотников противника.

Рост числа средств радиоэлектронной борьбы и уровня мастерства российских военных в их применении создают угрозу для американского флота БПЛА. Беспилотники США улучшают свои характеристики автономности, однако они не смогут остаться без радиосвязи, которая необходима для передачи данных. Это слабое место может использовать Россия, подчеркивает The National Interest.

Ранее сообщалось, что комплексы для борьбы с БПЛА "Силок" поступили на вооружение подразделений РЭБ Центрального военного округа. "Силок" предназначен для автоматического обнаружения беспилотников, определения их координат и электронного подавления  на различных диапазонах радиочастот. Система способна засечь и нейтрализовать разведывательную аппаратуру дрона на любой высоте и частоте.

Власть Безопасность Армия В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: Путин и Трамп обязательно встретятся в Париже
Рогозин рассказал об освоении Луны с помощью роботов-аватаров
Израиль заявил о готовности атаковать С-300 в Сирии в случае конфликта
Су-27 перехватил самолет-разведчик США ЕР-3Е Aries у границ России
Украинского депутата задержали в аэропорту Праги с фальшивыми евро