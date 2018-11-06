National Interest: РФ достигла серьезных успехов в противодействии БПЛА

В способности противодействовать вражеским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Россия достигает все более серьезных успехов. Об этом пишет американское аналитическое издание The National Interest, подчеркивая, что эти успехи могут вызвать большие трудности у США, которые на данный момент сосредоточились на активном применении беспилотников.

Издание напоминает об учениях в Ленинградской области, в рамках которых новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Силок" успешно отработали противодействие БПЛА, пишет РИА Новости.

The National Interest отмечает, что российская армия давно применяет средства радиоэлектронного подавления, но лишь в октябре 2017 года был представлен первый комплекс наземного базирования, главным назначением которого является выведение из строя беспилотников противника.

Рост числа средств радиоэлектронной борьбы и уровня мастерства российских военных в их применении создают угрозу для американского флота БПЛА. Беспилотники США улучшают свои характеристики автономности, однако они не смогут остаться без радиосвязи, которая необходима для передачи данных. Это слабое место может использовать Россия, подчеркивает The National Interest.

Ранее сообщалось, что комплексы для борьбы с БПЛА "Силок" поступили на вооружение подразделений РЭБ Центрального военного округа. "Силок" предназначен для автоматического обнаружения беспилотников, определения их координат и электронного подавления на различных диапазонах радиочастот. Система способна засечь и нейтрализовать разведывательную аппаратуру дрона на любой высоте и частоте.